Преимущества пьяного секса

Хочешь быстрее заняться сексом с девушкой? Тебе поможет снять с нее трусики спиртное. Самый большой соблазнитель всех времен и народов — это алкоголь. Большинство пар, занимающихся сексом в первый раз, находятся под воздействием алкоголя и пьяны.

Пора немного реабилитировать алкоголь, ведь он сделал очень много хорошего, а точнее великолепного секса реальностью. Алкоголь привел в постель гораздо больше парочек, чем курсы пикапа у мужчин и у женщин по соблазнению. Благодаря алкоголю мы можем быстрее сходиться и заниматься сексом с новым партнером. Почему пьяный секс хорош и почему нужно выпить для соблазнения смазливой красотки?

Прелести пьяного секса

1. Алкоголь и скромность

Алкоголь быстро снимает все запреты, табу, комплексы и сомнения между полами. Особенно он помогает девушкам, которые все еще думают, когда им можно «дать» мужчине, чтобы не считаться развратной и порочной. Сексом нужно заниматься тогда, когда хочется, а не быть ханжами.

2. Алкоголь и комплексы

Алкоголь убирает комплексы на задний план. Выключить свет или стесняться неидеального своего тела? Плевать. Женские тараканы пропадают в мгновение ока, как и мужские. Когда люди немного пьяны, такие мелочи, мешающие сексу и оргазму, уходят на задний план.

3. Алкоголь и преграды

Достаточное количество алкоголя и коктейлей убирает все преграды на пути к сексу. Становится многое неважным и несущественным, в отличии от полового влечения и желания получить секс прямо сейчас.

Алкоголь оголяет чувства и влечение. Он будит страсть.

4. Алкоголь и уверенность

Любовники становятся смелее и более раскованными, а удовольствия получают больше, когда они пьяны. Нет неуверенности и глупой стыдливости. Уверенные в себе любовники получают гораздо больше удовольствия. Алкоголь делает девушек порочными и пошлыми, что делает их великолепными в сексе.

5. Алкоголь и профессионализм

Многие люди стесняются того, насколько они хороши в сексе. Когда оба выпьют, то уже нет подобных сомнений. Мужчина — бог секса, а девушка — секс-бомба. Главное, что это действительно помогает получить максимальное удовлетворение обоим.

6. Алкоголь и разнообразие

Когда вы пьяны, то легко готовы пойти на эксперименты и интересные штучки, в отличии от трезвой зажатости. Оральные секс, разнообразные секс-позы, ролевые игры и различные эксперименты воспринимаются на «ура».

Под алкоголем вы сделаете многое такого в сексе, что давно хотели, но стеснялись.

7. Алкоголь и веселье

Алкоголь делает нас позитивными, смешливыми и веселыми. Вы оба на кураже и позитивной волне. Вам легко общаться, дурачиться и раздеваться, чтобы заняться занузданным сексом.

8. Алкоголь и место

Когда вы оба выпили, то не нужны роскошные гостиницы и романтичные кровати. Вы можете получить великолепный секс в любых условиях. Это может быть заднее сиденье машины, уютное местечко на природе, крыша дома, лестница, кладовка или любое другое более-менее уединенное место. Вас охватила страсть и не нужны эти киношные клише, которые только мешают и оттягивают отличный секс на неопределенный срок.

9. Алкоголь и длительность секса

Когда мужчина немного пьян, то он может дольше продержаться в сексе, а девушка быстрее возбуждается. Значит секс будет более долгим, качественным и ярким. Вы можете развлекаться почти всю ночь.

10. Алкоголь и инстинкт

Алкоголь будит в мужчине самца, а в девушке самку. Вы можете быть животными и проявлять себя во всей красе и желаниях. Девушка может кричать, стонать, царапать и грязно ругаться. А мужчина может быть грубым, доминантным и властным.

Прелести пьяного секса очевидны. Алкоголь сделал очень много для того, чтобы сблизить многие парочки, которые долго стеснялись. Так завязывались многие перспективные отношения и получался великолепный секс. Алкоголь и секс лучшие друзья.