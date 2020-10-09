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44-летняя мать-одиночка лишилась работы из-за пандемии — но стала содержанкой юных богачей 

WMJ.ru 4 часа назад
Безработная мать стала содержанкой юных богачей
Фото: dailymail.co.uk
Мать двоих детей Стелла Смит в марте лишилась работы из-за пандемии коронавируса. Она была ивент-менеджером, но все мероприятия, которые она могла планировать, отменились.
Тогда 44-летняя мать-одиночка решила попытать счастья в приложении для женщин, ищущих богатых спонсоров. Уже через несколько дней она получила более 100 сообщений. По словам Стеллы, она не называла требуемую сумму, но не скрывала, что ищет финансовой помощи. С тех пор женщина пообщалась с 58 мужчинами и сходила на 20 свиданий — ее удивило, что богачи, назначавшие ей встречи, оказались очень юными. Они красивые, но зрелые. Никогда бы и не подумала, что они младше меня, я с ними советуюсь, — цитирует женщину Daily Mail.
dailymail.co.uk
Первые свидания Стеллы проходили с соблюдением социальной дистанции — это были прогулки в парке. Когда в июле в Лондоне открылись рестораны, Стелла и ее избранники устремились туда.

Мои партнеры — приличные, красивые ребята, которые хотят жизнь без драм и могут за это заплатить. Им не нужны претензии и прессинг, они хотят поддержать меня и поделиться со мной,

— откровенничает о своем необычном способе заработка Стелла, у которой до этого года никогда не было отношений на одну ночь. Однако она подчеркивает: она не обменивает секс на деньги и не является эскортницей. Многие из ее мужчин, приносящих Стелле до $2,5 тыс. в месяц, просто ищут себе подругу и даже не пытаются поцеловать ее.
Женщина родилась в Венгрии и ушла от мужа, когда дети были еще совсем маленькими. После этого романов у нее не было — время уходило на работу и путешествия по миру.
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Любовь , Стелла Смит
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