Почему пожилые европейки выходят замуж за африканцев 

Тысячи пожилых европеек ежегодно прилетают в Африку, чтобы найти здесь молодого любовника для курортного романа или даже для брака. Несмотря на то, что многие женщины потом страдают от разочарования, они готовы на все ради временного счастья в объятиях горячего гамбийца.

Многие в поисках любви теряют сбережения, накопленные за всю жизнь и остаются у разбитого корыта, но есть и дамы, утверждающие, что счастливы в таких отношениях. Читайте их истории любви дальше.

Африканцы поджидают одиноких пенсионерок прямо в аэропорту. Почти каждая из них уезжает с молодым любовником. Несмотря на то что количество обманутых гамбийцами старушек увеличивается с каждым годом, они рискуют всем, чтобы нырнуть в омут страсти с головой.

Настоящие чувства?

58-летняя Мишель замужем за 46-летним Эбоу вот уже год. Пенсионерка познакомилась с ним в Гамбии на отдыхе и почти сразу пара заключила официальный брак. На свадебной церемонии не было никого из близких невесты — только родственники и друзья жениха.

Вскоре супруги переехали в большой дом, который Эбоу строил в течение нескольких лет до их знакомства.

Мишель утверждает, что не давала мужу денег. Тем не менее, выглядит все весьма подозрительно: дом внутри совсем пустой. Журналист, который беседовал с парой, заметил табличку с надписью «Аренда» на фасаде особняка.

Возможно, гамбиец обманывает жену, арендуя жилье или сам сдает его в аренду. Мишель в ответ на это заявляет, что надпись просто осталась со старых времен.

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До свадьбы Эбоу говорил, что ему 50 лет. Позже выяснилось, что только 46. Европейка защищает их отношения и критикует женщин, которые знакомятся с африканцами на пляже и дают им деньги. Она придерживается мнения, что лучше просто нанять жиголо для секса.

Вкус страсти и свободы

60-летняя Пи посещала Гамбию по четыре раза в год. Сначала она наслаждалась короткими курортными романами, но затем встретила настоящую любовь. Избранник женщины — 49-летний гамбиец по прозвищу Боб-Строитель. Они познакомились в местном баре, а затем встретили Новый год, проведя вместе два дня, полных секса и страсти.

Пи сразу сказала Бобу, что он не получит от нее ни гроша. Несмотря на то что Пи знает, как многие африканцы обманывают женщин, она уверена, что ее бойфренд не такой. Пара уже обручилась.

Пенсионерка говорит, что отдых в Гамбии освежает и дарит возможность наслаждаться жизнью. Британка снова ощущает себя молодой и забывает о болезнях, которые мучают женщину в ее родной стране.

Гамбиец уже выбрал место, где похоронит престарелую супругу

32-летний гамбиец Алка сделал предложение руки и сердца бельгийке по имени Франсуаза. Парень думал, что его невесте 85 лет, но впоследствии оказалось, что она гораздо моложе: ей всего 68.

Африканец утверждает, что их любовь — настоящая. Он знает, что многие европейки прилетают в Гамбию только ради секса. Алка утверждает, что никогда не просил денег у женщин, но признается, что они сами давали ему их.

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Его возлюбленная, Франсуаза, отправила ему 54 000 фунтов (около 5,5 миллиона рублей). На эти деньги гамбиец приобрел земельный участок, на котором планирует построить дом для себя и будущей супруги. Бельгийка отправляет ему 300 евро (около 28 000 рублей) ежемесячно.

Алка хочет, чтобы престарелая жена умерла у него на руках. Он даже показал место, где собирается ее похоронить.

Франсуаза с восторгом рассказывает, что после встречи с молодым любовником у нее началась новая жизнь. Они поженились в Гамбии на пляже в окружении родственников и друзей жениха, который щедро осыпал их деньгами после церемонии.

Реальность курортных романов

57-летняя британка Джеки переехала в Гамбию несколько лет назад. У нее было несколько романов с местными мужчинами. Женщина говорит, что пожилые туристки часто приезжают сюда ради секса. Здесь пенсионерки легко могут найти любовников на одну ночь или на период отдыха.

Джеки не понаслышке знает, как гамбийцы умеют выманивать деньги у престарелых любовниц. Для них такие романы — работа, с помощью которой они обеспечивают свои семьи. Тем не менее, многих европеек это не смущает.

Пенсионерка из Великобритании ужасно разочаровалась, влюбившись по уши в молодого африканца из Ганы. Парень обманул старушку и обокрал ее на 18 000 фунтов (около 1,8 миллиона рублей).