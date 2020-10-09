Клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал в беседе с «МИР 24», почему в паре исчезает секс, и как на интимные отношения влияет рождения ребенка.

По словам эксперта, с годами сексуальное желание, как правило, исчезает со стороны мужчины. При этом женщина может быть любимой, быть самым близким человеком в жизни, но мужчина перестает ее хотеть.

«Это связано с так называемым комплексом Мадонны-Блудницы. Когда женщина очень любима, она попадает у мужчины в образ матери. Подсознательно он ее не хочет», — пояснил сексолог.

Оживить сексуальную жизнь в этом случае, тем не менее, можно. Мужчине нужно вспомнить, какой была его супруга в начале отношений, помочь ей вернуться в образ «блудницы» — сексуально привлекательной женщины. Для достижения результата над отношениями должны оба.

Рождение ребенка — еще один фактор, подрывающий сексуальную жизнь пары. Сначала женщина кормит грудью, а считается, что нет худшего врага сексуальному желанию, чем лактация, говорит специалист.

У женщины вырабатываются гормоны, препятствующие возбуждению, кроме того, она не высыпается. У некоторых может быть послеродовая депрессия.

В этот период меняется структура отношений в семье. Зачастую мужчина по-детски обижается на то, что ему начинают уделять меньше внимания.

В этой ситуации сексолог советует мужчинам дать женщине отдохнуть и набраться сил. Возможно, у нее появится сексуальное желание — даже как знак благодарности к партнеру.