В американском городе Лас-Вегас, штат Невада, девушка, одетая в свадебный наряд, пришла на работу к возлюбленному со священником и подругой и выдвинула ультиматум. Кадры произошедшего появились в видеосервисе TikTok.

Девушка в подвенечном платье зашла в местный магазин Target, где работал ее бойфренд. Она поставила возлюбленного перед выбором: пожениться или расстаться. Необычная сцена собрала толпу любопытных покупателей.

«Два года назад ты надел на мой палец кольцо; настало время сделать это или разойтись, — заявила она. — Так что либо мы прямо сейчас женимся, либо я ухожу, с меня довольно. Я выхожу из игры, если ты не берешь меня в жены прямо в эту секунду. Я привела священника и Эмили, она будет свидетельницей».

В какой-то момент девушка обратилась к собравшимся и сказала: «Мы либо сейчас женимся, либо пришел конец». Очевидцы принялись аплодировать смелой девушке и торопить ее партнера ответить взаимностью. В результате пара уединилась и продолжила беседу не под объективами камер. К какому они пришли решению, неизвестно.

Запись, опубликованная на странице @boymom_ashley, стала вирусной и собрала сотни тысяч лайков. «Я не знаю, правда ли это произошло, но если тебе приходится заставлять человека что-то делать, то этот человек просто тебе не подходит», «Признай это, сестра. Ты ему не нужна», — комментировали пользователи сети.