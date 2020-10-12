Жизнь слишком коротка, чтобы не насладиться разными девушками и сексуальными экспериментами с ними. Подобные интимные опыты помогут лучше понять свои сексуальные желания и взять от жизни все. Сохрани список секс-приключений, он тебе точно пригодится. Часто в интернете составляют список, чем стоит заняться хоть раз в жизни, но забывают про такую важную вещь как интимная жизнь. Пора скинуть маски пуританства, ханжества и скромности. Что следует попробовать в сексе? Каждый выбирает свое, но парочку интересных и развратных идей мы предложим. Секс-приключения, которые следует попробовать хоть раз в жизни, чтобы получить от нее все.

1. Секс с незнакомым типажом девушки

У многих мужчин складываются определенные предпочтения и вкус на девушек, что они всю жизнь спят одинаковыми цыпочками. Все бывшие и нынешняя девушка похожи между собой? Может пойти вразрез с собственным вкусом? Начать спать с девушками разных типов внешности, физических параметров тела, цвета волос, характера и темперамента? Тебе это сексуальное разнообразие и безобразие точно понравится.

2. Секс со спортсменкой

Секс с атлетически сложенной девушкой, бойцом единоборств, фитнес-няшкой или любой спортсменкой. Накачанное и сильное тело. Упругие ягодицы и отличная физическая форма. Секс со спортсменкой будет незабываемым, активным и жарким.

3. Секс с незнакомкой

Секс с прелестной девушкой, с которой вы видитесь в первый и последний раз великолепен своей атмосферой. Секс на одну ночь без обязательств и претензий. Только удовольствие и полная свобода действий. Развратный и горячий эксперимент на одну ночь. Об этом секс-приключении ты будешь вспоминать не раз.

4. Секс с иностранкой

Отправится в другую страну и заняться сексом с местной жительницей? Это поможет лучше изучить культуру, другой язык и получить опыт межнационального секса. Секс-эксперимент будет интересен, если девушка будет необычной национальности и цвета кожи.

5. Секс с психологической основой

Секс со своей бывшей, чтобы вновь немного вспомнить прошлое. Секс с девушкой, в которую был давно влюблен в школе. Секс из мести, чтобы выплеснуть свою отрицательную энергию. Секс с девушкой-другом, чтобы попробовать все прелести дружеского секса. Такое секс-приключение не забывается.

6. Секс с женщиной старше

Женщина из другого поколения даст тебе богатый опыт и большее понимание противоположного пола. Так ты реализуешь свои тайные фантазии переспать с учительницей, матерью друга (милф), соседкой или коллегой.

7. Секс в общественном месте

Секс на пляже, парке, лесу, парковке, крыше или любом другом общественном месте. Секс в автомобиле обязателен. Чем выше риск был застуканными, во время секса, тем лучше. Некоторый эксгибиционизм даст адреналин, возбуждение и сильный оргазм. Такой секс-эксперимент ты будешь повторять не раз, если хоть раз попробуешь.

8. Секс с доминированием девушки

Выбор девушки, которая возьмет на себя инициативу в сексе. Это может быть запретный секс со своей начальницей или игры с доминированием женщины. Смена ролей поможет найти что-то новое и свежее в сексе.

9. Секс на работе

Мы много времени проводим на работе, что нас порой очень привлекает это место. Заняться сексом в обед прямо на рабочем столе, в зале для совещаний или в другом укромном месте? Секс в офисе очень возбуждающий и жаркий.

10. Секс БДСМ

Популярность БДСМ неслучайна. Секс с использованием наручников, масок, кляпов, плеток, повязок, зажимов для сосков и других секс-игрушек будет очень интересен. Подобные опыты помогут разнообразить секс.

11. Секс втроем