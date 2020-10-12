Россия занимает второе место в мире по разводам, при этом с каждым годом все чаще инициаторами расставания выступают девушки. "Рамблер" выяснил, почему женщинам так не нравятся русские мужья.

Пользовательница женского форума решила обсудить с подругами по Сети интересную тему, почему мужчины из России не ценятся в отличие от женщин. За сутки пост набрал множество комментариев, в которых женщины признавались, что русские мужчины "оказываются приятными только в редких случаях".

"Я переехала в Германию, потому что русский мужик либо быдло, либо Богом себя мнит. Инициатива в их понимании — на девку залезть, правда, на большее они не способны. Встречала приятные исключения, но мало".

Среди недостатков мужчин многие дамы отметили плохие внешние данные, грубость и отсуствие помощи по дому.

"Хожу на работу, как и он, только еще дома убираюсь, готовлю. Для чего он нужен, не понимаю. Секса нет".

"Даже женщины с низкой социальной ответственностью говорят, что русские и украинские мужчины плохие, потому что жадные, жестокие, неухоженные, очень грубые и требовательные".

Но нашлись и защитницы отечественных мужчин. Во-первых, женщины отмечают простоту общения с ними и общий культурный фон. Во-вторых, по словам женщин, русскими мужчинами проще манипулировать и "быть для них королевой". А некоторые девушки намекнули, что если женщина хороша внешне и интеллектуально, то рядом с ней не окажется плохого мужчины.

"Девчонки, закидайте меня камнями, но я уж лучше с русским Ваней. C ним хотя бы все просто".