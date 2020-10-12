Мужчины назвали три главные причины своих измен

О том, почему мужчины изменяют даже самым лучшим женщинам, традиционно спорят в Сети. Так, на одном из популярных форумов мужчин-пользователей попросили объяснить, почему же они не могут хранить верность женам. Как выяснил "Рамблер", многие назвали примерно одинаковые причины своих измен.

Пилить нельзя помиловать

Самая распространенная претензия к женам — «вынос мозга». Мужчины рассказывают, что вечное недовольство жен заставляет их устремить свой взор на «легких и веселых женщин», с которыми «не напрягается голова».

«Моей жене не нравилось все — как я ем, чищу зубы, снимаю ботинки… Когда я совсем устал от этого, завел любовницу. А вот ее привлекало во мне все. И мои «золотые руки», и даже то, «как эротично я снимаю пиджак», — рассказывает один из пользователей Сети.

А что в постели

Мужчины жалуются на то, что жены с появлением детей «забивают на секс». Причем они понимают, что у жен порой не бывает сил на постель, и самоотверженно терпят. Однако, через какое-то время сексуальные потребности берут верх над моралью, а «выпрашивать секс становится неприятно». Поэтому, «приходится искать его в других местах».

Не обернулся бы

Немало мужчин признались, что за годы брака они перестали видеть в своих женах женщин. Не прачек, кухарок и матерей, а именно женщин. Они рассказывают, что жены выполняют колоссальную работу по дому, но в них «нет изюминки и стиля».