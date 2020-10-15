30 сексуальных фантазий, о которых стыдно говорить 

Пользователи BuzzFeed поделились самыми необычными и даже странными эротическими фантазиями. И мы спешим вас заверить, что это не просто «тройничок» или секс с соседкой по комнате — их мечты намного оригинальнее.

Чего только стоит тайный секс с Путиным или ролевая игра с профессором Северусом Снейпом из « Гарри Поттера »… Но самое интересное мы оставили «на десерт», поэтому не пожалейте пару минут, чтобы узнать о людях много нового.

Меня невероятно заводит мысль о том, как мой парень кончает в меня, и я беременею. Пока мы не планируем детей, я принимаю противозачаточные, а он всегда вовремя вытаскивает, но мысли о том, как он глубоко в меня проникает и заливает всю меня изнутри спермой, не дают мне покоя. (23 года, женщина, гетеро)

Я бы хотел раздеть партнера на публике и отсосать у него. Вокруг бы собрались люди, мой мальчик был бы немного смущен, но я все равно продолжал, пока он не кончит. (31 год, мужчина, гей)

Не судите меня, пожалуйста, но я всегда хотела заняться сексом с Путиным. Желательно на балконе. И чтобы никто об этом не узнал. (18 лет, женщина, пансексуал)

Я бы хотела устроить конкурс: кто дольше продержится, не описавшись. С какой-нибудь секси-девчонкой, которую тоже это заводит. (18 лет, девушка, би)

Моя сексуальная фантазия о Красной Шапочке. Я в сексуальном красном наряде и с корзинкой в руках стучусь в дверь, и мне открывает какой-то незнакомый человек. Я говорю, что у него большие сильные руки, а он отвечает: это для того, чтобы лучше тебя трогать, и начинает ласкать мои ноги. Потом я делаю комплимент его губам, он сжимает мой рот рукой и целует в шею. Что происходит дальше, вы можете представить. (35 лет, женщина, гетеро)

Я всегда хотел, чтобы меня схватил полицейский, надел наручники и трахнул на капоте своей машины. Я, как правило, доминирую в реальной жизни, поэтому мысль об унижении и подчинении возбуждает меня. (24 года, мужчина, гей)

Я никогда не рассказывала об этом, но я всегда хотела попробовать кончить в чашку и выпить содержимое, почувствовать этот вкус. (19 лет, женщина, гетеро)

В раннего возраста я всегда фантазировала о сексе с неким аморфным существом, который мог бы выдавать любой размер/ форму/количество щупалец, которые мне хотелось бы. Как что-то, что могло читать мои мысли, делать то, что я хочу, и питаться сексуальной энергией или чем-нибудь еще, не знаю… Сексуальные симбиотические отношения! (37 лет, женщина, пансексуал)

Мне нравятся ролевые игры, поэтому я часто фантазирую о ролевой игре «Гарри Поттер». Снейп и прилежный ученик факультета Равенкло. Возле стены, на столе… О, да! У меня уже есть костюм Снейпа, сохранился с прошлого Хэллоуина. В первую очередь, эта фантазия появилась благодаря Алану Рикману , который сыграл Снейпа. Мне безумно нравятся высокие, темноволосые и мрачные люди. (23 года, женщина, би)

На самом деле у меня есть фантазия об изнасиловании, но я никогда никому об этом не говорила и не просила этого делать. В мире так много женщин, чьи жизни были разрушены, потому что их изнасиловали… Но мы не выбираем фантазии, фантазии выбирают нас. (34 года, женщина)

Мне всегда хотелось, чтобы меня связали и плотно накормили, а затем говорили, какая я свинья и какой у меня большой живот. Мне всегда казалось очень эротичным объедаться, а потом становиться объектом унижений. А самая эрогенная зона на моем теле — живот. (26 лет, мужчина, гей)

Я нахожусь на занятии по анатомии человека. Класс обсуждает репродуктивную система, а преподаватель использует меня для демонстрации. Он заставляет меня сидеть на столе, раздвинув ноги. Сначала он проводит лекцию о женской анатомии, а затем переходит к уроку сексуальности и начинает ласкать меня перед всей аудиторией. Другим студентам предлагают подойти ближе и повторить то, что он делает. (24 года, женщина, гетеро)

Секс на камеру с моим идентичным близнецом. (39 лет, мужчина, гей)

Медсестры-лесбиянки и клизмы. Реальный больничный кабинет, реальные инструменты, униформа и процедура. Чтобы девушки насильно довели меня до оргазма, воткнув мне в зад анальную пробку, а за всем этим наблюдал мужчина. И чтобы в процессе мне устроили гинекологический осмотр и осмотрели прямую кишку. (28 лет, женщина, би)

Хочу иметь суперсилу, чтобы спать с кем угодно — заставлять других людей хотеть меня, вне зависимости от их ориентации. (30 лет, мужчина, гей)

Моя самая большая фантазия — посетить место, где женщин ублажают секс-машины. Я хочу, чтобы меня трахал фаллоимитатор, ощущать вибратор на клиторе и стимуляцию сосков одновременно. Чтобы эти инструменты делали мне куннилингус. Я видела такие вещи в порно. Там была девочка, которую связали, наклонили и отымели. Она сказала, что у нее никогда не было таких сильных оргазмов. С тех пор я регулярно об этом думаю. (18 лет, женщина, би)

Я была влюбленна в своего бывшего в течение девяти лет. Посмотрев «Мир Дикого запада», я начала думать, как было бы здорово иметь робота, который бы выглядел и вел себя, как он. Скоро эти мечты превратились в сексуальные фантазии. Я начала часто мастурбировать и в эти моменты представлять моего бывшего-робота. Мой нынешний парень умер бы, если бы узнал. (39 лет, женщина, гетеро)

Я всегда хотел заняться сексом с большой группой девушек. Девять или десять женщин и я один. И чтобы все они хотели меня. (19 лет, мужчина, гетеро)

Я бы чертовски хотел иметь возможность на время поменять гениталии. Чтобы трахнуть кого-то членом, а потом трахаться во влагалище, а затем переключиться на щупальца (или что-то еще более неевклидовое) и мастурбировать. (22 года, квир)

В моей фантазии я живу в уединенном доме в лесу. Однажды ко мне приходит красивый, мускулистый мужчина (40 или 50 лет). Сначала мы выпьем, поговорим, сидя у камина, лучше узнаем друг друга. На все это уйдет несколько дней, после чего у нас будет целая неделя страстного, интенсивного секса на полу, на кровати, в лесу и так далее. Мой любимый момент в фантазии, когда он привязывает меня к стволу дерева и имеет, как свою рабыню. (24 года, женщина, гетеро)

Я хочу, чтобы сексуальный парень подошел ко мне и заставил меня ему отдаться, а мой молодой человек за этим наблюдал. Чтобы он наконец узнал, как это правильно делается. (19 лет, женщина, гетеро)

По какой-то причине, меня всегда заводит, когда партнер проявляет сильные эмоции, поэтому моя фантазия заключается в том, что я и мой парень в больнице, а кто-то из его семьи умер. Он действительно расстроен и плачет, я пытаюсь заставить его чувствовать себя лучше, целую его и держу за руки. Затем он начинает страстно целовать меня, и мы пробираемся в палату, чтобы сделать это, очень медленно и грустно, но с большой страстью и любовью. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь рассказывал о фантазии, похожей на мою, поэтому я чувствую себя странно и неловко, мне стыдно за это, но такая моя фантазия. (19 лет, женщина)

Это называется макрофилия. Я фантазирую о сексе только с невероятно высокими мужчинами — ростом от 2,5 до 3 метров. И в реальной жизни я знакомлюсь исключительно с теми парнями, которые выше меня. (25 лет, женщина, гетеро)

Заняться сексом с девушкой на 9 месяце беременности. Желательно, чтобы это были близнецы. (19 лет, женщина, лесби)

Мне нравится идея ролевой игры с пожилым человеком, который доминирует надо мной и использует меня, как свою игрушку. Мне нравится мысль о том, что он унижает меня или делится мной со своими друзьями. (34 года, мужчина, гетеро)

В моей фантазии партнер даже не прикасается ко мне, а просто наблюдает, как я ублажаю себя вибратором. Я рассказываю ему, как им пользоваться, нужно его перемещать или держать на месте, когда его нужно включать. Я не люблю секс, но мне нравится получать оргазмы. (22 года, женщина, асексуальная лесбиянка)

Я состою в моногамных отношениях с парнем более трех лет, но мне хотелось бы узнать, какая на вкус другая девушка. (28 лет, женщина, гетеро)

Я бы хотела покрыть девушку толстым слоем блесток, а затем шлепать ее по заднице и дергать за соски, наблюдая как блестки опадают. В это время свободной рукой я бы ласкала себя вибратором. (18 лет, женщина, би)

Быть ​​с двумя мужчинами в любовных, долгосрочных отношениях. Я не занимаюсь сексом, поэтому я бы с удовольствием наблюдала, как они радуют друг друга, и каждый раз, когда я в настроении, я могла бы присоединиться. Но в основном я бы обнималась с ними, когда они кончат. (22 года, женщина, асексуальна)

Я хочу, чтобы меня поимели перед толпой людей, например, на какой-нибудь вечеринке. Чтобы меня унижали, оскорбляли и говорили, какая я шлюха. (23 года, женщина, би)

Мне нравится представлять, как кто-то или я сама быстро набирают вес. Я знаю, что лишний вес — это плохо, но только не в моих фантазиях. Жир бывает приятным и мягким, мне нравится, как он выглядит, но в реальной жизни это может иметь плохие последствия. (21 год, женщина, би)

Я хочу устроить групповушку с ведущим и ведущей прогноза погоды. В первую очередь мужчина начинает раздеваться со словами: «Надвигается штормовой фронт!» Этот каламбур одновременно веселит и возбуждает меня. (22 года, девушка, би)