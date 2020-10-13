Вторая половина втайне уходит налево, наставляя тебе рога? Обычно обманутый муж или жена являются последними, кто узнает об измене. Как распознать женщину или мужчину, которые изменяют? Предательство не должно остаться тайным. Признаки подлого изменщика. Согласно исследованиям 70% мужчин и 45% женщин изменяли своим партнерам. 10% детей воспитывается не своими биологическими отцами. Около 70% мужчин и женщин изменили бы своим партнерам, если была гарантия полной анонимности. Не очень утешающая статистика для любви и моногамии.

Измены бывают случайные, разовые и постоянные. Почему люди изменяют? Это желание отомстить, чувство неудовлетворенности, скука в отношениях, попытка поднять самооценку, секс под алкоголем, принуждение или просто случайный случай.

Нет ничего хуже в отношениях, чем столкнуться с изменой. Это предательство человека, который был тебе ближе, чем все остальные. Как вовремя распознать тайные знаки, которые выдают изменяющего или собирающегося изменять человека? В поведении изменяющего человека появляются красные маркеры, которые кричат об опасности. 13 признаков изменщика. Признаки измены жены и мужа

1. Потеря сексуального интереса и желания заниматься сексом.

2. Повышенное внимание к уходу за собой, смена внешности и стиля.

3. Неожиданные подарки и забота, словно чувство вины за что-то.

4. Мобильный телефон всегда рядом, стоит на беззвучном режиме или прячет его.

5. Холодность, замкнутость, отчужденность второй половины и пропадание нежности.

6. Склонность к скандалам на пустом месте, придирки и раздражение по пустякам.

7. Пропадание непонятно где, неожиданные командировки, завалы работы и гулянки с друзьями.

8. Исчезновение душевной близости и желания говорить по душам.

9. Вторая половина начинает активно заниматься спортом и следить за собой.

10. Покупка нового гардероба и особенно нижнего белья.

11. Непонятные разговоры по телефону, подозрительные сообщения и переписывания.

12. Появление странных подарков и новых вещей.

13. Вторая половина перестает планировать будущее и не говорит о любви.

Признаки измены не появляются по одному. Обычно это целый набор, по которому можно распознать измену. Иногда измена еще не наступила и можно все поменять, если вовремя среагировать.