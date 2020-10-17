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Какие жены быстро надоедают мужьям 

Диана Товсепова 4 часа назад
Какие жены быстро надоедают мужьям
Фото: Кадр из сериала "Содержанки"
На популярных сообществах в Сети обсуждают, какие женщины чаще всего надоедают своим мужьям. Как выяснил "Рамблер", чаще всего среди самых "бесячих" женщин называют несколько типов.

Королева-мать

Фраза "А я говорила" режет слух практически любому мужчине. Так, женщины, которые привыкли в отношениях вести себя, как мать нерадивого юнца, чаще всего начинают раздражать своих любимых. Мало кто сможет постоянно слушать, как лучше питаться/одеваться/отдыхать/работать.

Растворимая натура

Некоторые женщины незаметно для себя растворяются в своих супругах, полностью посвящая себя им. Для них не существует собственных интересов и желаний, кроме того, как угодить мужу или не потерять его внимание. Такой "расклад" через какое-то время начинает раздражать, а потом и вовсе становится для мужчины невыносимым.

Сделай это и вон то

Постоянные просьбы и требования раздражают в быту очень многих мужчин. Если женщина с утра до вечера требует от мужчины внимания, финансов и исполнения всех ее желаний, мужчине уже не хочется самому проявлять себя — все становится ему в тягость.
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