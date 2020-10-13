8 секретов мужской и женской сексуальности

Насколько сексуален ты? Одни люди сексуальны от самой природы, другие учатся быть горячими, а третьи так и остаются непривлекательными и асексуальными. Как быть более сексуальным? Особенности сексуальности мужчин и женщин. Что такое сексуальность и от чего она зависит?

Сексуальность — это манера поведения, внешний вид, проявление характера и набор качеств человека. Если человек сексуален, то у него нет проблем с поиском партнера для отношения, секса и любви. Сексуальность человека помогает ему продлять свой род.

Некоторые люди подсознательно умеют быть сексуальными, словно их научила сама природа. Другим приходится прилагать некоторые усилия, чтобы слыть сексуальными. Часть людей так и не научится демонстрировать свои сексуальные стороны и выглядеть привлекательно для противоположного пола.

Женская сексуальность, как и мужская, состоит из многих качеств, но они имеют много общего. Как не быть асексуальным? Как выглядеть горячо? Как быть более сексуальным?

1. Уверенность. Мужчин привлекают уверенные женщины, которые знают себе цену. Но чрезмерная самоуверенность отпугивает мужчин. Женщин тоже привлекает мужская уверенность и контроль ситуации. Самец должен быть сильным и мощным. Уверенность — это основа сексуальности.

2. Красивая фигура. Красивые женские изгибы тела цепляют мужской взгляд. Для этого нужна ровная осанка и красивая походка. Женщины любят мужчин со спортивной и мощной фигурой. Осанка мужчин также важна, как и уверенная походка.

3. Шикарная грудь. Женская грудь не обязательно должна быть большой. Скорее важна форма. Красивая и подтянутая грудь делает женщину более горячей. От мужчины женщины ждут спортивной груди, которая знакома с жимом штанги и тренажерным залом.

4. Упругая попа. Мода на пятую точку переживает сейчас пик. Девушки качают попу, чтобы она была не плоской, а упругой и круглой. Мужская попа также привлекает девушек. Для этого нужно делать упражнения на ягодицы. Спортивная мужская попа — это многообещающая мощь в сексе.

5. Горячие глаза. Красивые и игривые глаза с искрой идут обоим полам. В глазах виден огонь и страсть? В глазах словно бегают чертики? Это очень сексуально.

6. Красивая и сильная одежда. Одежда не обязательно должна быть дорогой. Одежда должна быть сильной, опрятной, аккуратной и соответствующей ситуации. Красивая одежда украшает человека и делает его более сексуальным.

7. Манера поведения. Сексуальность кроется в манере поведения, которая присуща полу. От девушек ждут женских качеств, а от мужчины мужских. В манере поведения должен присутствовать флирт, умение общаться, комплименты, чувство юмора, интеллект, шарм и обаяние.

8. Сексуальность. Как быть более сексуальным? Самый простой метод научиться быть сексуальным, это смотреть кино. Девушкам стоит подражать секс-символам женщинам, которые нравятся мужчинам.