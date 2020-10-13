Врач-сексопатолог Юрий Прокопенко рассказал о гендерной статистике прощения измен. По словам специалиста, чаще всего измену готовы прощать женщины, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Статистика, конечно, запутанная. Мало, кто об этом хочет говорить. По моему опыту получается, что до 70% женщин, которые знают об изменах мужа, и до 50% мужчин, которые знают об изменах жены, продолжают свое супружество»,

— пояснил специалист.

По словам Прокопенко, внебрачный контакт чаще всего портит отношения в семье, однако случается, когда измена напротив укрепляет брак и помогает перейти на новый уровень близости.

Эксперт заметил, что прощение измен очень часто встречается в консервативном обществе. У его представителей секс не стоит в приоритете.