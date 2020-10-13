Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Что делать, если ваш партнер не насытился близостью 

WomanHit.ru 3 часа назад
Что делать, если ваш партнер не насытился близостью
Фото: Depositphotos
Порой аппетиты не совпадают… Но мы знаем, как удовлетворить каждого.
В интимных отношениях все же есть рамки: врачи рекомендуют заниматься сексом раз в 2—3 дня, не реже. На женщин частота полового акта влияет разве что в эмоциональном плане, тогда как для мужчин это план минимум программы по поддержанию здоровья. Чем старше он становится, тем интенсивнее и разнообразнее должен быть секс. Организм уже не заводится с полуоборота, как в 18—20 лет… У женщин старшего возраста аппетиты тоже снижаются, так что же делать? В этом материале дадим несколько практических советов для поддержания семейного очага и страсти в паре.

Начните с режима дня

Люди, работающие по 10—12 часов в сутки, как часто делают жители мегаполисов, удивляются, почему же им не хочется интима или длится он всего пару минут. А ведь секрета в этом нет! Наш организм невероятно умён, потому и снижает либидо, когда ему приходится экономить силы из-за нехватки сна, ненасыщенного витаминами питания, неправильного питьевого режима и редких физических нагрузок. Договоритесь с любимым человеком, что не будете засиживаться за компьютером или игровой приставкой допоздна, а значит со временем тело вновь воспрянет и даст сигнал в мозг о желании поиграть по-взрослому.

Смените привычки

Вспомните, как вы занимаетесь сексом. Привычная поза, повторяющиеся движения и действия ради возбуждения партнёра. Скучно? Да! Вашему любимому может хотеться больше секса именно по этой причине — от нехватки эмоционального выброса. Попробуйте купить игрушки для взрослых, крем или смазку для орального секса с новым вкусом, презервативы с эффектами в виде шариков или ребристой поверхности. Также многие люди любят, когда им на ухо шёпотом партнер говорит приятные слова и делает комплименты их навыкам в постели. Не стесняйтесь открывать рот и произносить то, что кажется очевидным.

Предложите соло-игры

Глупость, когда женщины злятся на то, что мужчина смотрит порно-видео. Если вы не в настроении для интима, почему же любимый человек должен тоже ограничить себя в удовольствии? Не будьте эгоистом, а дайте ему возможность расслабиться или, что лучше, помогите это сделать с помощью поцелуев или оральных ласк. Также можно предложить игрушку, стимулирующую приток крови к члену за счёт давления или сжимание органа.

Проговорите ограничения

Никогда не занимайтесь сексом через боль, иначе разовьёте в себе отвращение к процессу и будете воспринимать это как обязанность, а не удовольствие. Если у вас впереди месячные и болит живот, во время пенетрации вы чувствуете жжение во влагалище, либо вам просто не хочется интима из-за усталости, все это нужно сказать партнёру. Любящий вас человек прекрасно поймёт ваши желания и не упрёкнет в ответ, ведь самое важное в отношениях — физическое и моральное здоровье обоих.
WomanHit.ru: последние новости
Овсиенко лишилась концертного директора из-за слухов об алкоголизме Овсиенко лишилась концертного директора из-за слухов об алкоголизме Ольга Дроздова раскрыла секреты счастливого брака Ольга Дроздова раскрыла секреты счастливого брака Сергей Жуков опубликовал признание в любви Сергей Жуков опубликовал признание в любви
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы три продукта, которые помогут быстро похудеть
Названы три продукта, которые помогут быстро похудеть
Пять причин, почему женщина не должна работать
Пять причин, почему женщина не должна работать
13 признаков изменщика
13 признаков изменщика
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
За что россияне полюбили имбирь
02:59
За что россияне полюбили имбирь
Еда Здоровье
Привычки, которые делают нас толстыми
06:11
Привычки, которые делают нас толстыми
Здоровье
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
05:23
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
Здоровье
Какая косметика отбирает у вас здоровье
06:11
Какая косметика отбирает у вас здоровье
Здоровье Красота
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
03:20
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
Звёзды Любовь
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
02:29
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
Дом и сад
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
06:30
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение