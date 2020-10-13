Что делать, если ваш партнер не насытился близостью 

Порой аппетиты не совпадают… Но мы знаем, как удовлетворить каждого.

В интимных отношениях все же есть рамки: врачи рекомендуют заниматься сексом раз в 2—3 дня, не реже. На женщин частота полового акта влияет разве что в эмоциональном плане, тогда как для мужчин это план минимум программы по поддержанию здоровья. Чем старше он становится, тем интенсивнее и разнообразнее должен быть секс. Организм уже не заводится с полуоборота, как в 18—20 лет… У женщин старшего возраста аппетиты тоже снижаются, так что же делать? В этом материале дадим несколько практических советов для поддержания семейного очага и страсти в паре.

Начните с режима дня

Люди, работающие по 10—12 часов в сутки, как часто делают жители мегаполисов, удивляются, почему же им не хочется интима или длится он всего пару минут. А ведь секрета в этом нет! Наш организм невероятно умён, потому и снижает либидо, когда ему приходится экономить силы из-за нехватки сна, ненасыщенного витаминами питания, неправильного питьевого режима и редких физических нагрузок. Договоритесь с любимым человеком, что не будете засиживаться за компьютером или игровой приставкой допоздна, а значит со временем тело вновь воспрянет и даст сигнал в мозг о желании поиграть по-взрослому.

Смените привычки

Вспомните, как вы занимаетесь сексом. Привычная поза, повторяющиеся движения и действия ради возбуждения партнёра. Скучно? Да! Вашему любимому может хотеться больше секса именно по этой причине — от нехватки эмоционального выброса. Попробуйте купить игрушки для взрослых, крем или смазку для орального секса с новым вкусом, презервативы с эффектами в виде шариков или ребристой поверхности. Также многие люди любят, когда им на ухо шёпотом партнер говорит приятные слова и делает комплименты их навыкам в постели. Не стесняйтесь открывать рот и произносить то, что кажется очевидным.

Предложите соло-игры

Глупость, когда женщины злятся на то, что мужчина смотрит порно-видео. Если вы не в настроении для интима, почему же любимый человек должен тоже ограничить себя в удовольствии? Не будьте эгоистом, а дайте ему возможность расслабиться или, что лучше, помогите это сделать с помощью поцелуев или оральных ласк. Также можно предложить игрушку, стимулирующую приток крови к члену за счёт давления или сжимание органа.

Проговорите ограничения

Никогда не занимайтесь сексом через боль, иначе разовьёте в себе отвращение к процессу и будете воспринимать это как обязанность, а не удовольствие. Если у вас впереди месячные и болит живот, во время пенетрации вы чувствуете жжение во влагалище, либо вам просто не хочется интима из-за усталости, все это нужно сказать партнёру. Любящий вас человек прекрасно поймёт ваши желания и не упрёкнет в ответ, ведь самое важное в отношениях — физическое и моральное здоровье обоих.