Несексуальные признаки людей, великолепных в сексе

Зачем тратить время на тех людей, которые в постели плохи или ведут себя как бревно? Существуют некоторые внешние факторы поведения, по которым можно судить каков человек в сексе. Как узнать тех людей, которые являются хорошими любовниками и любовницами?

Тратить время, деньги и силы на тех людей, которые в постели ноль не имеет смысла. Дело в том, что страстную, темпераментную и горячую натуру не скроешь. Данные несексуальные признаки подходят к мужчинам и женщинам. По ним можно косвенно судить о том, как человек ведет себя в постели и насколько хорош в сексе.

Несексуальные признаки людей, которые великолепны в сексе

1. Жизнерадостность, позитив, любовь к веселью и секс. Чувство юмора, умение радоваться жизнью, наслаждаться моментом и веселиться — это важные признаки темперамента. Это говорит о том, что человек в сексе тоже будет крайне позитивен. Такой человек отдается сексу с драйвом, радостью и энтузиазмом, что отлично скажется на удовлетворении.

2. Увлечение спортом и секс. Все люди, занимающие спортом, гораздо лучше в постели. Спорт дает человеку выносливость, уверенность в себе, красоту тела, хорошее форму и сексуальность. Все спортсмены хорошо владеют своим телом и великолепны в сексе.

3. Внимательность, заботливость и секс. Собеседник не просто хороший слушатель. Он внимателен к потребностям и желанием другого человека. Он адаптивен к людям. Это говорит о том, что такой человек будет заботлив в постели и постарается доставить оргазм. Неважно сколько знаешь поз в Камасутре. Имеет значение только то, как ты заботишься о партнере в сексе.

4. Движение в танце и секс. Почти все хорошие танцовщицы и танцовщики великолепны в сексе. Как человек танцует и поддерживает ритм, так он ведет себя в сексе. Особенно это касается девушек. Приглашай танцевать и смотри.

5. Поглощение пищи и секс. Человек ведет себя в сексе так, как поглощает пищу. Кушая, в непосредственной обстановке, человек проявляет себя более откровенно. Один глотает не жуя, другой по-варварски ест руками, а третий — изысканный эстет. Все как в сексе.

6. Гибкость тела и секс. Танцовщицы, балерины, гимнастки, йоги. Все эти типы людей обладают спортивной формой и гибкостью, которая им помогает быть хорошими в сексе. Также к этим можно отнести людей, занимающимися единоборствами. Они знают много интересных поз и хорошо владеют телом.

7. Неординарность, раскованность и секс. Неординарные люди, любящие творчество, путешествия, риск и приключения, великолепны в сексе. Они любят эксперименты, не признают запреты и готовы в сексе на все.

8. Здоровая самооценка, уверенность и секс. Робкие, скромные и закомплексованные особы в сексе крайне плохи. А уверенные люди всегда великолепны в сексе.

9. Координация тела и секс. Когда человек обладает уверенной координацией рук, ног и тела, он хорош в любви. Поэтому гитаристы, пианисты, спортсмены и другие люди замечательны в постели.

10. Вождение машины и секс. Как человек ведет себя за рулем автомобиля, таков он и в сексе. Манера вождения говорит о темпераменте в сексе. Все просто.

11. Энергичность, активность и секс. Некоторые люди словно заряженная пружина. Они полны энергией, уверены в себе и всегда готовы действовать. Это говорит в них горячий темперамент. Стоит ли говорить, что активные люди великолепны в сексе?