Сексолог рассказала о риске импотенции у Тарзана

Елена Перелыгина, российский сексолог, рассказала о причинах, которые могут в будущем привести Тарзана к импотенции.

Женщина рассказала Sobesednik.ru, что к половому бессилию Тарзана может привести большое внимание со стороны женского пола.

По ее словам, не каждый мужчина в состоянии справиться с таким огромным количеством женщин, поскольку с течением лет такой жизни он пресытится. А такое пресыщение, подытожила Перелыгина, приведет Тарзана к тому, что он не будет реагировать ни на одну партнершу.

Также причиной возможной импотенции, по мнению специалиста, является тот факт, что Сергею Глушко уже 50 лет. В таком возрасте у мужчин уже снижается количество тестостерона и поэтому Перелыгина предложила Тарзану до конца жизни обращать внимание только на свою супругу, Наташу Королеву

Недавно сообщалось, что Сергей Глушко попал в реанимацию на фоне стресса из-за скандала со своей изменой.