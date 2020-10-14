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Сексолог рассказала о риске развития импотенции у Тарзана 

Vse42.ru и ещё 1 5 часов назад
Сексолог рассказала о риске импотенции у Тарзана
Фото: ИД "Собеседник"
Елена Перелыгина, российский сексолог, рассказала о причинах, которые могут в будущем привести Тарзана к импотенции.
Женщина рассказала Sobesednik.ru, что к половому бессилию Тарзана может привести большое внимание со стороны женского пола.
По ее словам, не каждый мужчина в состоянии справиться с таким огромным количеством женщин, поскольку с течением лет такой жизни он пресытится. А такое пресыщение, подытожила Перелыгина, приведет Тарзана к тому, что он не будет реагировать ни на одну партнершу.
Также причиной возможной импотенции, по мнению специалиста, является тот факт, что Сергею Глушко уже 50 лет. В таком возрасте у мужчин уже снижается количество тестостерона и поэтому Перелыгина предложила Тарзану до конца жизни обращать внимание только на свою супругу, Наташу Королеву.
Недавно сообщалось, что Сергей Глушко попал в реанимацию на фоне стресса из-за скандала со своей изменой.
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