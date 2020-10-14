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Жена случайно попала на свадьбу своего супруга с любовницей 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
Жена случайно попала на свадьбу мужа с любовницей
Фото: РИА Новости
Жительница Замбии сорвала свадьбу собственного мужа, который пытался жениться на любовнице, не разводясь с ней, сообщает местный портал The Zambian observer.
Согласно изданию, мужчина соврал жене о работе в соседнем городе и уехал, чтобы заключить союз с любовницей. При этом с матерью троих своих детей он не развелся.
Законной супруге помогли соседи, рассказавшие о планах мужчины вступить в брак. Как сообщается, женщина немедленно приехала в другой город, где застала церемонию. Ей удалось остановить свадьбу и убедить гостей разойтись.
Отмечается, что любовница знала о том, что мужчина женат, но все равно настояла на бракосочетании и оплатила мероприятие.
По данным издания, мужчину задержали полицейские. Ему грозит до семи лет лишения свободы за многоженство.
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Любовь
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