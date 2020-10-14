Жена случайно попала на свадьбу мужа с любовницей

Жительница Замбии сорвала свадьбу собственного мужа, который пытался жениться на любовнице, не разводясь с ней, сообщает местный портал The Zambian observer.

Согласно изданию, мужчина соврал жене о работе в соседнем городе и уехал, чтобы заключить союз с любовницей. При этом с матерью троих своих детей он не развелся.

Законной супруге помогли соседи, рассказавшие о планах мужчины вступить в брак. Как сообщается, женщина немедленно приехала в другой город, где застала церемонию. Ей удалось остановить свадьбу и убедить гостей разойтись.

Отмечается, что любовница знала о том, что мужчина женат, но все равно настояла на бракосочетании и оплатила мероприятие.

По данным издания, мужчину задержали полицейские. Ему грозит до семи лет лишения свободы за многоженство.