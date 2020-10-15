Новое в сексе — это не всегда освоение техники, позы или даже смена партнера. Знаете ли вы, к примеру, что с помощью секса без проникновения можно получить еще более яркий оргазм и повысить свое сексуальное мастерство многократно? Мы расскажем именно об этом виде секса.

Секс без проникновения — это не что-то необычное, так сказать, «из ряда вон». Пенетрация (то есть секс с проникновением члена партнера во влагалище партнерши) — это не всегда приемлемо.

Бывает, что, скажем, паре захотелось секса — а место не вполне (или совсем не) подходящее для того, чтобы обнажиться и предаться акту любви в традиционном понимании этого слова.

Или, к примеру, вам просто хочется поэкспериментировать и отойти от стандартов в сексе.

В любом случае, парасекс (секс без пенетрации) способен привести к ничуть не меньшему оргазму, чем секс с проникновением.

Давайте рассмотрим несколько вариантов такого секса.

Оральный секс

Думается, с этим все понятно, потому что тема орального секса давно перестала быть табу, и едва ли не каждая пара с удовольствием придается оральным ласкам.

Если вспомнить, так сказать, прописные истины интимной жизни, то оральный секс делится на куннилингус (оральные ласки женских половых органов) и фелляцию (чаще называемую минетом, то есть оральные ласки гениталий партнера).

И у фелляции, и у куннилингуса существует много техник — хотя, казалось бы, что может быть проще, чем доставить партнеру удовольствие губами и языком?

Главное, о чем необходимо помнить — о так называемой «технике безопасности». То есть:

— легкие покусывания могут быть приятны, однако увлекаться не следует; как, впрочем, и забывать о том, что случайное неловкое движение зубами может привести к серьезной травме половых органов партнера;

— презерватив — он вовсе не обязателен при оральных ласках, но интимная гигиена в этом случае должна быть «на высоте»;

— не стоит доставлять партнеру оральное удовольствие, если у вас на языке или губах имеется пирсинг — колечко необходимо вынуть во избежание травм, даже если, как вам кажется, оно добавляет пикантности оральным ласкам.

Вообще, «высшим пилотажем» орального секса можно считать позу 69, когда партнеры одновременно ласкают друг друга губами и ртом.

Если вы в оральном сексе еще не слишком продвинутый человек, то бояться и стесняться заниматься им не нужно.

Ведь что есть мастерство? Можно освоить тысячу техник, но при этом не доставить удовольствия партнеру.

Главное — следить за тем, что доставляет удовольствие вашему партнеру, ориентироваться на его ощущения от ваших ласк — вот что есть настоящие мастерство.

Взаимная мастурбация

Интересный, если так можно выразиться, вид секса без пенетрации.

Немногие являются поклонниками этого вида секса без проникновения, но отказ от него в основном связан с различными комплексами.

Кстати, именно с женскими комплексами, а не мужскими: женщина боится выглядеть неидеальной, показывая недостатки своей фигуры, стесняется своих проявлений страсти.

Самое удобное расположение партнеров при взаимной мастурбации — сидя друг напротив друга или рядом, потому что лежа доступ к половым органам партнера несколько затруднен.

Врачи-сексологи сходятся во мнении, что взаимная мастурбация позволяет партнерам показать друг другу, насколько им нравятся половые органы партнера, выразить свою любовь, открытость.

Если вы хотите заняться этим видом секса без проникновения, то можно дать несколько простых советов:

— первый раз (или первые несколько раз) заниматься взаимной мастурбацией вполне уместно в темноте, чтобы не смущать друг друга;

— поначалу можно пользоваться смазкой — как партнеру, так и партнерше: это добавит приятных ощущений и немного сгладит непривычные;

— взаимной мастурбацией поначалу можно заниматься лежа (даже прикрывшись простыней) — но лежать все же удобнее лицом друг к другу.

Главное — отбросить излишнюю стыдливость, а все остальное — в ваших руках. В прямом и переносном смысле.

Совмещение оральных ласк и мастурбации

Наиболее часто является не собственно пенетрацией, а прелюдией к сексу с проникновением.

То есть партнеры ласкают половые органы друг друга руками, языком и ртом — а после переходят к коитусу.

А почему бы не попробовать не заканчивать секс традиционно, пресловутым коитусом, а получить оргазм от рук и губ партнера?

В данном виде секса без проникновения смазку использовать не рекомендуется — естественной смазки вкупе со слюной будет вполне достаточно.

Начинать можно и с оральных ласк, и с мастурбации половых органов партнера, можно делать это одновременно (в вышеупомянутой позе 69) и поочередно, можно чередовать оральные ласки с мастурбацией — как всегда, все зависит от того, что больше заводит вашего партнера.

К примеру, если его возбуждают больше оральные ласки, можно практически довести его до высшей точки наслаждения — а потом неплотно обхватить член ладошкой и медленно водить по нему вверх-вниз. Это отодвинет пик страсти.

Имитация полового акта

Активный петтинг — так еще можно назвать имитацию полового акта. Вначале — все как обычно: прелюдия с поцелуями и взаимными интенсивными ласками.

А вот оканчивается все довольно оригинально. К слову, женщина может быть как в трусиках, так и без них — это доставляет разные ощущения как ей, так и ее партнеру.

После предварительных ласк партнеры трутся о половые органы друг друга своими половыми органами, совершая при этом движения бедрами, имитирующие половой акт.

Можно сделать немного иначе — совместить ласкание тел друг друга с имитацией полового акта.

При этом, естественно, движения бедрами сначала должны быть плавными, дразнящими — как вверх-вниз, так и из стороны в сторону.

Можно пользоваться смазкой — можно не пользоваться, можно надевать презерватив — а можно забыть о нем.

Однако не стоит забывать о том, что при таком виде полового акта без проникновения часть сперматозоидов все же может попасть во влагалище партнерши — то есть, риск беременности существует, и это нужно иметь в виду.

И кстати: опытные стриптизерши в закрытых клубах «для избранных» используют технику имитации полового акта в приватных танцах.

Партнер сидит на стуле, она танцует, а потом садится к нему на колени лицом к лицу или спиной к нему и начинает совершать интенсивные движения бедрами.

Многие ходят в подобные клубы только ради такого приватного танца.