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Женщина увидела сюрприз мужа на годовщину свадьбы и ушла домой

Lenta.ru
3 часа назад
Женщина увидела сюрприз, который ее муж приготовил на годовщину свадьбы, ушла из ресторана и уехала домой на такси. Своей историей она поделилась на Reddit.
По словам 26-летней героини истории, они с супругом женаты уже три года. Перед годовщиной его мать начала активно интересоваться их планами и предложила устроить праздник у нее дома, чтобы пригласить всех родственников.
Пользовательница Reddit наотрез отказалась отмечать годовщину с матерью мужа и подчеркнула, что они были вместе в предыдущие два года. Затем супруг предложил встретиться с его родственниками в ресторане, но эта идея тоже не понравилась женщине.
«Я просто хотела, чтобы мы провели время наедине, а после ужина у меня были планы, в которые не входит семья», — объяснила она.
В день праздника муж забрал ее с работы и отвез домой, причем всю дорогу он говорил по телефону с матерью. Вечером супруги приехали в ресторан, где их уже ожидала вся семья мужчины: мать, отец, сестра и кузина с детьми. Увидев их, женщина замерла на секунду, испытала ярость, развернулась и ушла.
Супруг попытался вернуть ее на празднование, но в ответ автор поста накричала на него и обвинила в том, что он испортил и превратил в семейный ужин вечер, о котором она давно мечтала. Затем к убеждениям подключалась свекровь, после чего женщина села в такси и поехала домой, пожелав родственникам вернуться к празднованию.
После этого свекровь обвинила пользовательницу Reddit неподобающем поведении, испортившем всем вечер, а также упрекнула невестку в неуважении в семье. Муж также оказался недоволен ее поведением, но отказался обсуждать произошедшее. Однако на Reddit многие встали на сторону женщины.
В комментариях некоторые отметили, что мать мужа присутствует в его жизни практически в статусе второй супруги.
«Устанавливай границы и уходи каждый раз, когда он или его мать их нарушает», — посоветовал bcrowe40. «Проблема не в свекрови, проблема в муже. Если он продолжил игнорировать твои чувства, в какой-то момент ты оглянешься назад и поймешь, что прожила жизнь на втором месте рядом с его матерью», — предупредил lesmcqueenlover.
Любовь,
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