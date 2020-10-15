Можно ли найти любовь в Сети: реальные истории 

За время пандемии количество людей, пользующихся приложениями для знакомств, значительно увеличилось. Одни освоили новую платформу, просто чтобы не терять связь с окружающим миром, другие же сделали это ради поиска второй половинки. Какие бы мотивы ни были у тебя, представляем подборку лучших дейтинг-приложений, которые, возможно, тебе пригодятся. А чтобы было легче ответить на вопрос, «стоит ли оно того», приводим отзывы реальных пользовательниц.

Tinder

Это, наверное, одна из самых популярных площадок для знакомств. Обычно Tinder ищет людей, находящихся недалеко от тебя. Но во время пандемии приложение расширило границы — стала бесплатной функция «Загранпаспорт», которая позволяет искать партнера в любой точке мира.

В чем суть Tinder? Заполнив анкету, ты можешь перейти к поиску и свайпать фотографии пользователей, отмечая понравившиеся. Но учти, что в день можно просматривать только до 100 анкет. Кстати, лайкать всех подряд не советуем — из-за этого приложение может уменьшить количество совпадений и показывать твой профиль небольшому числу людей.

Badoo

Об этом приложении ты тоже наверняка слышала. Оно входит в список наиболее популярных. В чем его плюсы? Здесь ты можешь составить подробную анкету о себе. Есть возможность привязать к своему профилю страницы в других социальных сетях, посмотреть фото в Instagram или почитать твиты человека. Это позволит лучше узнать партнера. Кроме того, Badoo верифицирует профили. Это значит, что человек точно использует свое фото, а не подставное. К слову, такой функции в Tinder нет.

Кстати, в первую неделю активность в приложении очень высокая, так что у тебя есть реальный шанс найти подходящего человека для общения.

Bumble

Bumble мало чем отличается от других дейтинг-приложений. В целом все то же самое: ты свайпаешь фотографии людей и отмечаешь понравившихся. Но есть одно отличие: здесь больше прав принадлежит девушкам. Если у тебя с парнем случился мэтч, то только ты решаешь, отправлять ему сообщение или нет. Таким образом Bumble пытается защитить девушек от негативного опыта, который они могут получить в процессе знакомства.

Это приложение создано исключительно для секс-знакомств, так что если ты преследуешь именно такую цель, то Pure подходит для этого лучше всего. Создатели обещают, что «твоя личная жизнь остается личной». Здесь не требуют твоего имени или социальных сетей, а чаты шифруются и удаляются в течение суток. Первая неделя использования приложения бесплатна, потом нужно приобретать подписку.

Happn

Happn — это приложение, которое дает людям второй шанс. Например, тебе понравился парень в кофейне, но ты постеснялась к нему подойти или он быстро ушел. Happn зафиксирует его у тебя в телефоне, и ты сможешь выразить ему симпатию. Приложение дает возможность увидеть тех, кто повстречался тебе в радиусе 30 километров.

Создатели говорят, что не настаивают на том, чтобы люди заполняли свои профили и вели кучу переписок. Они за то, чтобы все больше человек решались познакомиться вживую. И Happn им в этом помогает.

Можно ли найти любовь в дейтинг-приложении?

Не все могут похвастаться тем, что нашли вторую половинку в дейтинг-приложении. Иногда поиски могут ни к чему не привести. И, несмотря на свайпы, мэтчи и даже десятки диалогов, некоторые остаются одинокими. Но нашей героине повезло. Мы нашли человека, который обрел любовь в приложении для знакомств. Так что это реально!

"Устанавливая Tinder, я думала, что просто поболтаю с парой парней и потом удалюсь. Но тот день в итоге стал для меня судьбоносным. У меня выпала пара с мужчиной, с которым позже сложились самые замечательные отношения за всю жизнь", — Виктория, 30 лет

«Его фотографии в Tinder были достаточно посредственными, плохо сняты, профиль заполнен скудно, и я бы даже не обратила на него внимания, если бы не его детские глаза, пирсинги и татуировки. В общем, лайкнула за милую мордашку и брутальность. Потом он начал писать мне, говорил какие-то фразы не к месту, как будто у него неразвиты коммуникативные навыки. Помню, как в один момент написала ему: «Если бы не твое симпатичное личико, я бы тебя заблокировала».

В итоге разговоры перетекли в мессенджеры, и как-то само собой через пару дней он предложил встретиться. Я позвала его в злачную и легендарную московскую блинную на Таганке, где порция из трех блинов стоит 60 рублей, а среди гостей обычные работяги, старички, студенты и иногда пьяницы. И это на первое свидание! Мне кажется, в таких ситуациях человек раскрывается, показывает настоящего себя. Сережа оказался искренним, легким на подъем и лишенным стереотипов, а место ему очень понравилось.

Первое время он мало рассказывал о том, что у него внутри и в мыслях, поэтому казался мне добрым простачком. При первой встрече мне было скучно и хотелось скорее домой, чтобы прекратилось это неудобное молчание. Потом я решила дать ему шанс из-за его доброты. Со временем он раскрылся, и внутри него оказалась сокровищница знаний, талантов, философских мыслей, исключительное отношение к миру и к людям.

Всю жизнь я думала, что странная и поэтому никогда не найду единомышленника, а в итоге им оказался парень из Tinder, с которым я познакомилась в первый же день. Нашим отношениям год, это безумно сильная любовь, в которую мы оба вкладываемся. Мы быстро стали жить вместе, начали заниматься общим делом, думаем делать бизнес, хотим семью, его любят все мои родственники. Наверное, это была судьба…»

Жаль, что таких счастливых историй не так много. Чтобы ты не думала, что все так безоблачно, мы собрали на просторах Интернета комментарии, в которых девушки поделились своим неудачным опытом.

«Для меня самый большой минус — это потеря времени. 95% всех переписок односложные и не выходят за пределы фразы «Привет, как дела?». Все чего-то ждут друг от друга, каких-то действий, а в итоге всем просто лень узнавать человека, как-то проявлять себя».

_«На мой взгляд, довольно утомительно использовать приложения для знакомств. Там надо залипать целый день, чтобы хоть кого-то выудить, а когда-то надо еще работать и жить. Где-то из 50 диалогов у меня вышло только 2 свидания, которые не имели продолжения. При этом все диалоги начинала я сама. Парни никак не стремятся поддержать переписку с самого начала». _