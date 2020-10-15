Как возбудить девушку, если она не хочет секса

Сейчас больше проблема не затащить новую девушку в постель, а уболтать заняться сексом постоянную подружку или жену. Как иметь больше секса с девушкой или женой? Девушки тоже хотят заниматься сексом, если знать к ним подход. Как держать жену или девушку возбужденной? Когда ты знакомишься с новой цыпочкой и проходишь ее проверки, то начинаешь ее жарить. В первое время твоя девушка сексуальная, горячая и раскрепощенная. Она хочет сексе каждую минуту, готова раздеться в любом месте и пойти на самые смелые эксперименты. Но проходит год, несколько лет или происходит свадьба. Теперь количество секса начинает уменьшаться. Что случилось?

Девушка не хочет заниматься сексом? Что делать, если жена не хочет секса с мужем? Почему девушка избегает интима? У женщины часто болит голова? Это довольно распространенная ситуация, когда женщина начинает испытывать снижение влечения к мужчине. Дело не во фригидности, а у неумении мужчины соблазнять собственных жен и подруг.

В начале знакомства все пышет новизной, но потом понемногу приедается. Женщине нужно больше игры, флирта и соблазнения, чем на начальном этапе. Весь секрет в том, что с женщиной нужно начинать секс заранее. Девушка становится более холодной и ее тяжелее завести. Дело в том, что мужчины словно микроволновки, которые уже готовы заняться сексом через пять минут. А женщины словно печки или жаровни, которым требуется время на разогрев.

Когда ты молод, то даже не задумываешься об этом. Женщинам нужно начинать готовиться к сексу заранее. Их возбуждение больше эмоциональное и нарастающее.

Прийти домой и сказать жене: «Снимай трусы»? Начать приставать к девушке после 5 минут просмотра фильма? В большинстве случаев мужчины неожиданно высказывают желание заняться сексом, а через пару минут уже раздевают и пытаются войти в девушку. Девушки еще не готовы, а мужчины уже бегут с членом наперевес.

Девушки любят начинать секс с романтического или провокационного сообщения прямо с утра. Позвони девушке, подари безделушку, потом прогуляйтесь или поужинайте. Ухаживай за ней, целуй, обнимай, флиртуй, весели, говори комплименты, восхищайся и показывай свое влечение. Женщинам нужна атмосфера соблазнения, а не скомканный и быстрый секс.

В одном женском журнале писали про девушку, которая лежала в постели в вибратором перед приходом мужчины. Это позволяло ей забыть про работу, накопившиеся дела и проблемы. Вибратор настраивал ее на более сексуальное настроение и волну возбуждения. Девушка пыталась немного «разогреться» перед приходом мужчины, который был как двухминутная микроволновка и сразу приступал к главному.

Секс с девушкой должен начинаться заранее, тогда она будет проявлять желание им заниматься, а оргазмы будут настоящие и сильные. Женщинам нужно время для настраивания на секс. Начни его издалека и не забывай про прелюдию перед сексом. Это позволит девушку завестись и испытать качественный оргазм.