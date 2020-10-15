Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

21 идея для шикарного секса 

Kdpconsulting.ru 3 часа назад
21 идея для шикарного секса
Фото: Kdpconsulting.ru
Хочешь быть отличным любовником и устроить женщине шикарный секс? Время внести возбуждающее разнообразие и развратное безобразие в вашу интимную жизнь. Парочка интересных сексуальных идей, которые точно вам понравятся.
Главное в сексе не боятся экспериментов и проявлять фантазию. Несколько идей для хорошего и качественного секса, которые внесут новую струю в интимную жизнь, даже если вы давно женаты. Сексуальные новшества — это гарант отличных отношений и крепкой семьи.
1. Поцелуй женщину там, где ни разу не целовал и найди новые эрогенные точки.
2. Попробуй фингеринг. Это сексуальное удовлетворение женщины одними пальцами.
3. Попроси женщину составить список сексуальных желаний и создай свой. 4. Используйте новые секс-позы из Камасутры в своем интимном репертуаре.
5. Используйте маленькие подушки для большего удобства в сексе.
6. Попроси женщину ласкать саму себя, а сам помастурбируй на нее.
7. Ласкайте друг друга в ванной или душе. Затем займитесь сексом мокрые, но в спальне. 8. Попробуйте секс возле окна или на балконе.
9. Смените роли в сексе и переоденьтесь. Пусть это будут роли МЖ, ЖМ, ММ, ЖЖ.
10. Расположите зеркало в спальне и займитесь сексом перед ним.
11. Смени свой стиль занятия сексом. Попробуй медленнее, нежнее, грубо или быстро.
12. Секс и использованием еды — это вкусно и возбуждающе.
13. Массаж в качестве прелюдии возбудит женщину в несколько раз сильнее.
14. Попробуйте секс на полу, в кресле, на диване, кухонном столе, стуле, стиральном машине.
15. Ролевые игры и комплекты эротического белья могут надолго зажечь вашу страсть.
16. Попробуйте секс стоя возле стены или раком. 17. Закажите в секс-шопе интересующие вас игрушки и предметы.
18. Создай романтичную атмосферу или другую, в которой женщине будет приятно.
19. Занимайтесь оральным сексом и анальным, если вас это возбуждает.
20. Займитесь сексом вне дома: гостиница, машина, палатка, природа, крыша дома, лифт.
21. Используйте порно как хорошие идеи для секса, которые вы еще не пробовали. А какое разнообразие и безобразие используешь ты с сексе?
Kdpconsulting.ru: последние новости
Как доставить удовольствие женщине? 21 идея для шикарного секса Как доставить удовольствие женщине? 21 идея для шикарного секса Девушка или жена не хочет заниматься сексом? Как возбудить девушку? Девушка или жена не хочет заниматься сексом? Как возбудить девушку? 13 признаков изменщика. Как распознать девушку или мужчину, которые изменяют? 13 признаков изменщика. Как распознать девушку или мужчину, которые изменяют?
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сыровяленая колбаса самая безопасная
Почему сыровяленая колбаса самая безопасная
Хлебникова снова открестилась от пьянства
Хлебникова снова открестилась от пьянства
Ван Дамм 11 лет изменяет жене с любовницей из Украины
Ван Дамм 11 лет изменяет жене с любовницей из Украины
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Знаменитости, которых не узнать без макияжа
10:44
Знаменитости, которых не узнать без макияжа
Красота Звёзды
Какие растения надо посадить перед входом в дом
04:38
Какие растения надо посадить перед входом в дом
Дом и сад
Чем чай матча лучше других
06:06
Чем чай матча лучше других
Еда
Кому присудили квартиру Федосеевой-Шукшиной
02:54
Кому присудили квартиру Федосеевой-Шукшиной
Звёзды Любовь
Как надуть много шариков без гелия
02:11
Как надуть много шариков без гелия
Дом и сад
Травматолог рассказал о вреде ортопедической обуви
10:53
Травматолог рассказал о вреде ортопедической обуви
Здоровье
Как удалить зубной камень в домашних условиях
02:20
Как удалить зубной камень в домашних условиях
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение