21 идея для шикарного секса 

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Хочешь быть отличным любовником и устроить женщине шикарный секс? Время внести возбуждающее разнообразие и развратное безобразие в вашу интимную жизнь. Парочка интересных сексуальных идей, которые точно вам понравятся.

Главное в сексе не боятся экспериментов и проявлять фантазию. Несколько идей для хорошего и качественного секса, которые внесут новую струю в интимную жизнь, даже если вы давно женаты. Сексуальные новшества — это гарант отличных отношений и крепкой семьи.

1. Поцелуй женщину там, где ни разу не целовал и найди новые эрогенные точки.

2. Попробуй фингеринг. Это сексуальное удовлетворение женщины одними пальцами.

3. Попроси женщину составить список сексуальных желаний и создай свой. 4. Используйте новые секс-позы из Камасутры в своем интимном репертуаре.

5. Используйте маленькие подушки для большего удобства в сексе.

6. Попроси женщину ласкать саму себя, а сам помастурбируй на нее.

7. Ласкайте друг друга в ванной или душе. Затем займитесь сексом мокрые, но в спальне. 8. Попробуйте секс возле окна или на балконе.

9. Смените роли в сексе и переоденьтесь. Пусть это будут роли МЖ, ЖМ, ММ, ЖЖ.

10. Расположите зеркало в спальне и займитесь сексом перед ним.

11. Смени свой стиль занятия сексом. Попробуй медленнее, нежнее, грубо или быстро.

12. Секс и использованием еды — это вкусно и возбуждающе.

13. Массаж в качестве прелюдии возбудит женщину в несколько раз сильнее.

14. Попробуйте секс на полу, в кресле, на диване, кухонном столе, стуле, стиральном машине.

15. Ролевые игры и комплекты эротического белья могут надолго зажечь вашу страсть.

16. Попробуйте секс стоя возле стены или раком. 17. Закажите в секс-шопе интересующие вас игрушки и предметы.

18. Создай романтичную атмосферу или другую, в которой женщине будет приятно.

19. Занимайтесь оральным сексом и анальным, если вас это возбуждает.

20. Займитесь сексом вне дома: гостиница, машина, палатка, природа, крыша дома, лифт.

21. Используйте порно как хорошие идеи для секса, которые вы еще не пробовали. А какое разнообразие и безобразие используешь ты с сексе?