12 признаков хороших любовниц

Часто опыт в сексе девушки ничего не гарантирует. Некоторые женщины десятилетиями плохо занимаются сексом, чем похожи на бревно в постели, морскую звезду или сонную лягушку. По каким признакам можно распознать хорошую любовницу, которая великолепна в сексе?

«Некоторые женщины, как сакура! Очень красивые! Но дерево »

Часто девушки, особенно красивые и похожие на моделей, в сексе откровенно слабы. Они считают себя очень горячими, словно этого достаточно для хорошего интима. Но в результате получается секс с красивой куклой, которая изредка фальшиво постанывает.

Хорошие любовницы не обязательно имеют много опыта. Тут дело совсем в другом. Стажировка в сексе не является причиной того, что девушка великолепна в сексе. Просто одни девушки стараются и очень страстные, а другие женщины асексуальны и им плевать на секс.

Таких асексуальных женщин легко узнать по словам:

«Мужчина должен доставить удовольствие женщине»

«Фригидных женщин не бывает, а бывают мужчины слабые»

«Под хорошим мужиком даже бревно шевелится»

Но по факту женщины-бревна потом удивляются, что мужчина от них уходит или изменяет. Они для него готовили, стирали и все делали. Но мужчине нужна женщина, а не кухарка, прачка или уборщица.

Хорошая любовница прекрасно понимает, что секс – это командная работа. Она воодушевлена, сама выступает инициатором и отрабатывают в постели на все 100%. Она не занимается сексом из-за одолжения и не пытается манипулировать писечкой. Когда происходит что-то неловкое в сексе, опытная девушка просто беззаботно смеется и продолжает дальше. Хорошая любовница не относится к сексу слишком серьезно, ведь это развлечение. Она любит повеселиться и посмеяться во время любовных игр. Хорошая любовница не просто лежит в постели. Она ласкает, активно двигается, играет мышцами влагалища, подается бедрами. Это делает секс еще приятнее и лучше. Хорошая любовница знает, что хочет в сексе и ясно говорит об этом мужчине. Она не скрывает свои тайные фантазии и эротические грезы, а предлагает мужчине испробовать их. Хорошая в сексе девушка интересуется желаниями мужчины и тем, что он хочет попробовать. Она не кривит носик от предложений и более гибкая в границах интима. Пошлости и непристойности – это нормально для постели. Такая девушка сделает то, что хочет мужчина с воодушевлением и улыбкой на лице, а не из-за одолжения. Хорошая любовница считает, что оба должны получить максимум удовольствия. Здесь нет места поддельным оргазмам, чтобы потешить самолюбие мужчины. Здесь нет эгоизма, который свойственен некоторым женщинам в постели. Обоюдное наслаждение и удовольствие. Хорошая любовница имеет крепкие мышцы влагалища. Она делает упражнения Кегеля и занимается спортом. Это позволяет иметь плотный контакт с мужчиной. Спортивная фигура сильнее возбуждает мужчину, а женщине помогает получать больше удовольствие от секса. Именно поэтому гимнастки, танцовщицы и спортсменки так хороши в сексе. Девушка, хорошая в сексе, не стонет громко и фальшиво, как порно звезда. Она стонет только тогда, когда действительно очень и очень хорошо. Отличная любовница не боится делать минет и глотает. Куннилингус и минет – обязательные участники половой жизни. Она хорошо относится к оральному сексу и считает его нормой, а не извращением. Хорошая любовница любит не только миссионерскую позу. Она отлично держится в позе наездница и берет инициативу на себя. Любые новые секс-позы вызывают у нее интерес и блеск в глазах. Девушка, которая хороша в сексе, не винит в отсутствии оргазма мужчину. Она знает, что в этом есть доля ее вины. Девушке надо было посоветовать и рассказать, как надо. А не жаловаться после и винить мужчину. Девушка, которая хороша в сексе, получает от него настоящее удовольствие. Не сомневаешься ни минуты, что девушка хочет секса и кайфует от него. В сексе должно быть весело и комфортно. Такие девушки сексом занимаются с энтузиазмом и удовольствием. А сколько баллов из 12 набрала твоя сегодняшняя подружка, девушка или жена? Если маловато, то подумай над ее заменой на более страстный и хороший вариант. Слишком уныло всю жизнь жить с бревном, морской звездой или сонной лягушкой, когда в мире много страстных девушек.