Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Любопытные факты о сексе, которые не все знают 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
Любопытные факты о сексе, которые не все знают
Фото: Kdpconsulting.ru
Можно регулярно заниматься сексом, знать множество интимных поз и изведать тела разных женщин в постели. Но всегда о сексе можно найти что-то занимательное и интересное. Что там новенького на сексуальном фронте?
Секс интересует большинство людей, живущих полноценной жизнью. Парочка интересных фактов, которые помогут развлечься и почерпнуть что-то полезное.

Пойти налево в сексе

Левая часть клитора более чувствительна к прикосновениям и воздействию. Данный факт выяснили опытным путем, когда девушки более положительно оценивали ласки левой половины клитора. Самое время попробовать пойти налево в сексе.

Сексуальные вкусы меняются и становятся более развратными

Многим юным девушкам нравится романтический секс, а потом начинают тяготеть к более брутальному, грубому и доминирующему. Люди меняют свои сексуальные предпочтения, со временем, порой на противоположные. Чем более взрослый человек, тем более свободный от предрассудков и более готов к разным экспериментам в постели.

Люди врут о сексе

Девушки предпочитают преуменьшать количество половых партнеров, а мужчины преувеличить. Многие люди, рассказывающие о своей регулярной половой жизни и об отношениях, в действительности, не занимались сексом уже давно. Хвастунишки.

Размер пениса имеет значение

95% мужчин обладают достаточным размером пениса для удовлетворения 95% всех женщин. Размер пениса имеет значение, но не так важен, как принято считать среди мужчин и женщин. Всегда есть секс-позы, которые позволяют достичь желанного оргазма. Для небольших пенисов нужно подбирать позы, с максимально плотным контактом и делать более длительную прелюдию. В сексе главное энтузиазм и отсутствие эгоистичности. Какой средний размер пениса в мире? Читай ниже.

Секс с возрастом не исчезает

Часто люди считают, что секс с возрастом исчезает. Но это не так. В возрасте люди могут иметь секс, просто требуется некоторое внимание к интимной жизни. Важно следить за здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом и не прекращать интимную жизнь. Секс будет реже, но он будет хорош. Около 75% мужчин не теряет эрекцию к 70 годам. Как выглядит средний секс в мире? В среднем человек занимается сексом примерно 100 раз в год.
  1. Длительность прелюдии составляет примерно 10-12 минут.
  2. Средняя длительность секса составляет 5 минут.
  3. Оптимальной длительностью секса считается 15-20 минут, вместе с прелюдией.
  4. Оргазм испытывает 75% мужчин и 30% женщин.
  5. 15% людей пользуется секс-игрушками.
  6. 50% людей считает лучше позой миссионерскую, затем идет по-собачьи и наездница.
  7. Средний женский оргазм длится 20 секунд, а мужской 5 секунд.
  8. Мужчины имеют около 7-10 партнерш в сексе, а девушки 3-5.
  9. Средний размер пениса 12 см, как и его обхват.
  10. 60% женщин периодически стимулируют оргазм и 15% мужчин.
  11. 65% посетителей сайтов для взрослых мужчины и 35% женщин.
  12. Самое популярное место для секса — это кровать, а затем автомобиль.
  13. Каждый 7 мужчина занимался сексом с проституткой.
  14. 80% мужчин и 70% женщин периодически занимаются самоудовлетворением.
  15. 60% парочек занимались сексом на улице или природе.
  16. Половина людей готова к сексу на первом свидании.
Лайфхак. Как сделать секс лучше, а эрекцию крепче?
Больше полноценного сна и отдыха. Регулярные тренировки и физические нагрузки. Внимание к своему самочувствию и посещение врачей. Отсутствие вредных привычек и снижение потребления алкоголя. Здоровый образ жизни и правильное питание. Регулярный секс и интимная жизнь
Самое важное в сексе — это заниматься им, а не подсаживаться на кино для взрослых.
Kdpconsulting.ru: последние новости
Как доставить удовольствие женщине? 21 идея для шикарного секса Как доставить удовольствие женщине? 21 идея для шикарного секса Девушка или жена не хочет заниматься сексом? Как возбудить девушку? Девушка или жена не хочет заниматься сексом? Как возбудить девушку? Секс без проникновения Секс без проникновения
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые студентки сфотографировались с коровами
Голые студентки сфотографировались с коровами
Жена случайно попала на свадьбу мужа с любовницей
Жена случайно попала на свадьбу мужа с любовницей
Что делать, если ваш партнер не насытился близостью
Что делать, если ваш партнер не насытился близостью
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Почему на самом деле Меньшова развелась с мужем
03:12
Почему на самом деле Меньшова развелась с мужем
Звёзды Любовь
Знаменитости, которых не узнать без макияжа
10:44
Знаменитости, которых не узнать без макияжа
Красота Звёзды
Какие растения надо посадить перед входом в дом
04:38
Какие растения надо посадить перед входом в дом
Дом и сад
Чем чай матча лучше других
06:06
Чем чай матча лучше других
Еда
Кому присудили квартиру Федосеевой-Шукшиной
02:54
Кому присудили квартиру Федосеевой-Шукшиной
Звёзды Любовь
Как надуть много шариков без гелия
02:11
Как надуть много шариков без гелия
Дом и сад
Травматолог рассказал о вреде ортопедической обуви
10:53
Травматолог рассказал о вреде ортопедической обуви
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение