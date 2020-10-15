Любопытные факты о сексе, которые не все знают 

Можно регулярно заниматься сексом, знать множество интимных поз и изведать тела разных женщин в постели. Но всегда о сексе можно найти что-то занимательное и интересное. Что там новенького на сексуальном фронте?
Секс интересует большинство людей, живущих полноценной жизнью. Парочка интересных фактов, которые помогут развлечься и почерпнуть что-то полезное.
Пойти налево в сексе
Левая часть клитора более чувствительна к прикосновениям и воздействию. Данный факт выяснили опытным путем, когда девушки более положительно оценивали ласки левой половины клитора. Самое время попробовать пойти налево в сексе.
Сексуальные вкусы меняются и становятся более развратными
Многим юным девушкам нравится романтический секс, а потом начинают тяготеть к более брутальному, грубому и доминирующему. Люди меняют свои сексуальные предпочтения, со временем, порой на противоположные. Чем более взрослый человек, тем более свободный от предрассудков и более готов к разным экспериментам в постели.
Люди врут о сексе
Девушки предпочитают преуменьшать количество половых партнеров, а мужчины преувеличить. Многие люди, рассказывающие о своей регулярной половой жизни и об отношениях, в действительности, не занимались сексом уже давно. Хвастунишки.
Размер пениса имеет значение
95% мужчин обладают достаточным размером пениса для удовлетворения 95% всех женщин. Размер пениса имеет значение, но не так важен, как принято считать среди мужчин и женщин. Всегда есть секс-позы, которые позволяют достичь желанного оргазма. Для небольших пенисов нужно подбирать позы, с максимально плотным контактом и делать более длительную прелюдию. В сексе главное энтузиазм и отсутствие эгоистичности. Какой средний размер пениса в мире? Читай ниже.
Секс с возрастом не исчезает
Часто люди считают, что секс с возрастом исчезает. Но это не так. В возрасте люди могут иметь секс, просто требуется некоторое внимание к интимной жизни. Важно следить за здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом и не прекращать интимную жизнь. Секс будет реже, но он будет хорош. Около 75% мужчин не теряет эрекцию к 70 годам. Как выглядит средний секс в мире? В среднем человек занимается сексом примерно 100 раз в год.
- Длительность прелюдии составляет примерно 10-12 минут.
- Средняя длительность секса составляет 5 минут.
- Оптимальной длительностью секса считается 15-20 минут, вместе с прелюдией.
- Оргазм испытывает 75% мужчин и 30% женщин.
- 15% людей пользуется секс-игрушками.
- 50% людей считает лучше позой миссионерскую, затем идет по-собачьи и наездница.
- Средний женский оргазм длится 20 секунд, а мужской 5 секунд.
- Мужчины имеют около 7-10 партнерш в сексе, а девушки 3-5.
- Средний размер пениса 12 см, как и его обхват.
- 60% женщин периодически стимулируют оргазм и 15% мужчин.
- 65% посетителей сайтов для взрослых мужчины и 35% женщин.
- Самое популярное место для секса — это кровать, а затем автомобиль.
- Каждый 7 мужчина занимался сексом с проституткой.
- 80% мужчин и 70% женщин периодически занимаются самоудовлетворением.
- 60% парочек занимались сексом на улице или природе.
- Половина людей готова к сексу на первом свидании.
Лайфхак. Как сделать секс лучше, а эрекцию крепче?
Больше полноценного сна и отдыха. Регулярные тренировки и физические нагрузки. Внимание к своему самочувствию и посещение врачей. Отсутствие вредных привычек и снижение потребления алкоголя. Здоровый образ жизни и правильное питание. Регулярный секс и интимная жизнь
Самое важное в сексе — это заниматься им, а не подсаживаться на кино для взрослых.