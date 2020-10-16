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Чего мужчины в сексе боятся как огня 

Рамблер 1 час назад
Чего мужчины в сексе боятся как огня
Фото: depositphotos.com
Один из самых распространенных мифов гласит: мужчины гораздо раскованнее в сексе, чем женщины. Отсюда вытекает и заблуждение о том, что сильной половине человечества хочется интима всегда и при любых обстоятельствах. Вот только это отнюдь не так.
Мужчины, как и женщины, не всегда готовы к близости. А еще у них есть свои страхи в сексе. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Быстро закончить начатое

Страх преждевременной эякуляции — самый популярный среди мужчин и, увы, он воплощается в жизнь хотя бы однажды у большинства представителей сильного пола. Виной тому может быть и долгое воздержание, и перевозбуждение, и отсутствие опыта. Если мужчина не успел доставить партнерше должное удовольствие, не стоит забывать о том, что сделать это можно не только во время "классического" секса.

Размер имеет значение

Во всяком случае для мужчин. Считается, что только женщины бывают недовольны своей внешностью во время полового акта, однако и мужчин нередко заботит их внешний вид, а еще — размер "достоинства".

Ожидание — реальность

Просмотр порнофильмов негативно сказывается на восприятии секса в реальной жизни. Именно поэтому мужчины нередко испытывают разочарование, осознав, что женщины стонут совсем не так, как порноактрисы. Вдобавок к этому во время секса регулярно случаются неловкие ситуации, и это нормально, и к тому же даже у самых опытных мужчин половой акт заканчивается быстрее, чем в фильмах для взрослых.
Женский форум
Любовь
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