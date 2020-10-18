"Лично я о женской меркантильности узнаю только в инете — реальные девушки, которых я знаю, терпят и любят нищебродов любого уровня, да ещё приводят их к себе жить, рожают от них детей и т.д.
В жизни не встречала охотниц за деньгами, наши бабы готовы штанам сами доплачивать — лишь бы были…", — с этим комментарием согласились многие пользователи Сети.
"Большинство наших баб…сами в прогиб встанут. В легкий или не очень.
И простоят в этом прогибе всю свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь, терпя невнимание со стороны мужчины, неуважение, а бывает, что и оскорбления, и побои…", — пишет Миро.
"Удивляюсь, сколько наши женщины терпят. Меркантильные куклы, выпивающие из мужчин соки и все деньги — только на вершине айсберга. Они только в инстаграме с тысячами лайков…
А что обычные женщины из обычных городов? Чаще всего им не деньги не нужны от мужиков, ни квартиры, ни дачи. Просто, чтобы был в доме мужчина им хочется. А нормальный ли он, уже, видимо, и не так важно…", — считают пользователи Сети.