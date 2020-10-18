На популярных форумах в рунете спорят о меркантильности и безотказности современных женщин. "Рамблер" разбирался, что об этом умают обычные люди.

ОКазалось, что многие считают слухи о повальной меркантильности нынешних женщин преувеличенными. На самом деле, по мнению пользователей Сети, у российских женщин есть другая проблема — они слишком "держатся" за мужчин.

"Лично я о женской меркантильности узнаю только в инете — реальные девушки, которых я знаю, терпят и любят нищебродов любого уровня, да ещё приводят их к себе жить, рожают от них детей и т.д.

В жизни не встречала охотниц за деньгами, наши бабы готовы штанам сами доплачивать — лишь бы были…", — с этим комментарием согласились многие пользователи Сети.

Подоббную позицию озвучивает популярный блогер Лена Миро

"Большинство наших баб…сами в прогиб встанут. В легкий или не очень.

И простоят в этом прогибе всю свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь, терпя невнимание со стороны мужчины, неуважение, а бывает, что и оскорбления, и побои…", — пишет Миро.

Пользователи решили, что большинству российских женщин, действительно, стоит научиться существовать без мужчины, чтобы не терпеть непозволительное отношение к себе.

"Удивляюсь, сколько наши женщины терпят. Меркантильные куклы, выпивающие из мужчин соки и все деньги — только на вершине айсберга. Они только в инстаграме с тысячами лайков…