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Секс без обязательств: за и против 

Рамблер 4 часа назад
Секс без обязательств: за и против
Фото: Кадр из фильма "Секс по дружбе"
Современные женщины не всегда готовы потратить всю жизнь на поиск одной-единственной любви. Или она просто не входит в планы. И тогда на помощь приходит секс без обязательств. В материале «Рамблера» — все плюсы и минусы таких отношений.
Для начала — достоинства такого выбора.

Безопасный секс

Проверенный партнер лучше секса на одну ночь неизвестно с кем. Главное: не забывать о средствах защиты.

Абсолютная свобода

Необязательно разделять его увлечения и взгляды, знакомиться с его семьей и друзьями, менять свои планы и цели. Хранить верность — тоже. И никаких сцен ревности. Ведь вас связывает только секс.

Душевное равновесие

Вас не волнует, где и с кем сейчас ваш приятель, вы не выслеживаете его в соцсетях и не засыпаете в обнимку с телефоном, надеясь, что он напишет или позвонит. Потому что вам действительно все равно.
А теперь рассмотрим обратную сторону таких отношений.

Неожиданные последствия

Если вы пренебрегли надежной защитой или слишком расслабились во время ваших встреч, то возможно все: от венерических заболеваний до незапланированной беременности.

Неопределенный статус

Иногда даже полная секретность такой связи не спасает. Вас могут случайно увидеть друзья, коллеги или родственники. Возникает обоюдная неловкость: в каком качестве представить им своего приятеля, если он не друг и не бойфренд? Кроме того, нужно понимать, что секс без обязательств не является лекарством от одиночества. И может лишь усугубить это чувство. Ведь вы договорились о легкой связи, а значит, ваш партнер ничего вам не должен. Пустые надежды могут лишь ранить — и его, и вас.

Безответная любовь

Сложно контролировать свои эмоции постоянно. А если вы сошлись для необязательного секса, то как минимум симпатичны друг другу хотя бы на уровне физиологии. А значит, возникает риск того, что один из вас может влюбиться и пожелать серьезных отношений. И если чувства окажутся невзаимными, то разбитое сердце и чувство вины вам обоим обеспечены.
Женский форум
Любовь
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