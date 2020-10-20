Пользовательница Reddit рассказала, что, узнав об измене возлюбленного, с которым они встречались четыре года, почувствовала себя опустошенной и поделилась этим с их общей подругой. Мужчина, однако, оказался расстроен ее реакцией и заявил, что она не должна была впутывать в это совместных друзей.

По словам девушки, в течение последнего года они с возлюбленным редко занимались сексом. Несколько недель назад мужчина поднял эту проблему и предложил им сходить к терапевту. Затем девушка выяснила, что он изменял ей в течение последних нескольких месяцев: ее возлюбленный установил приложение для знакомств и нашел там себе партнершу для секса. Об этом автору поста рассказала та девушка, когда узнала, что ее сексуальный партнер состоит в отношениях.

После этого пара неоднократно обсуждала произошедшее. Девушка решила попробовать терапию, затем почувствовала, что ее возлюбленный действительно старается измениться ради нее, и решила дать ему второй шанс.

В один из дней, когда героиня истории почувствовала себя особенно опустошенной, она решила обратиться за поддержкой к их общей подруге. Этот поступок очень не понравился ее возлюбленному. Девушка объяснила, что в прошлом она однажды пожаловалась на бойфренда другой общей подруге, а затем та перестала с ним общаться. После этого парень попросил обсуждать его не с общим друзьям, а с ее собственным.

Узнав, что его возлюбленная рассказала об измене их общей подруге, он сильно расстроился. Мужчина сказал, что не уверен, сможет ли простить ее после случившегося. Сама же девушка предположила, что он использует историю с общей подругой, как предлог для того, чтобы расстаться. Она призналась, что запуталась в их отношениях, и не понимает, стоит ли ей прекратить их или пытаться восстановить.