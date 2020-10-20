Свадебные планы невесты разрушились после того, как ее предполагаемый жених заявил, что не помнит, чтобы делал ей предложение выйти за него замуж. Об этом сообщает издание The Mirror.

Пользовательница Facebook рассказала в группе для невест, что мужчина, к свадьбе с которым она готовилась семь месяцев, заявил, что не делал ей предложения.

Это произошло после того, как она сказала ему, что собирается купить свадебное платье. В ответ не подозревавший об этом мужчина заявил, что не только забыл о том, что делал предложение, но и вообще не знал, что они встречаются.

«Девять месяцев назад мой, как я думала, жених предложил мне выйти за него замуж. У него не было кольца, поэтому я решила, что это спонтанное решение. Но я спокойная женщина, я понимала, что кольцо будет позже и что самое главное — что мы есть друг у друга. Я семь месяцев планировала свадьбу мечты. Когда я сказала ему, что займусь покупкой платья, он посмотрел на меня так, как будто у меня пять голов», — рассказала она.

«Я думаю обманом заманить его на нашу свадьбу и просто посмотреть, что произойдет. Не знаю, что еще я могу сделать», — заявила автор публикации.

Женщина попросила совета у участников группы. Многие пользователи предположили, что ее «жених» отпустил издевательский комментарий, который она неправильно поняла. Другие сказали, что это могла быть психологическая манипуляция.

Одна из пользовательниц написала в комментариях: «Я не знала, что встречаюсь с мужем, первые две недели. Но это сильно отличается от ситуации, когда ты помолвлен много месяцев».

«Возможно, она сказала что-то умное или милое, и парень в шутку ответил: «Ты выйдешь за меня замуж?» — предположил другой.

«Все говорят о том, какая странная эта женщина, но никто не подумал, что парень, возможно, психологически манипулировал ею все это время», — заявил еще один комментатор.