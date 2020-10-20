"Как из "бревна" я превратилась в порнозвезду"

В рубрике "Личный опыт" редакция "Рамблера" публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить предлагаем в комментариях.

Мне 38 лет и большую часть своей жизни я испытывала отвращение к сексу. Я воспитывалась в религиозной семье, и мне с самого детства вбивали в голову, что соитие ради удовольствия - зло во плоти. Неудивительно, что в 18 лет я была абсолютно зажатой, стеснительной и сексуально нераскрепощенной тихоней, которая само слово "секс" боялась произнести вслух, не говоря уже о том, чтобы заняться любовью с кем-то.

Девственности я лишилась только в 23 года со своим довольно опытным однокурсником. До сих пор не понимаю, как так вышло, что мы оказались в одной постели, но это произошло. После этого у нас завязались отношения, и мы поженились. Он видел, что я абсолютный ноль в сексе, но его это не волновало. Говорил, что всему меня научит. Как бы не так!

Спустя три года брака я как была тем самым бревном из анекдотов, так им и осталась. Меня пугала любая поза за исключением миссионерской. Все предложения и фантазии мужа я воспринимала как извращения. Да что уж там: он ни разу не добился от меня оральных ласк. Пару раз я пыталась, но, вставая на колени, тут же чувствовала себя униженной и все заканчивала. Вскоре муж подал на развод, а я решила раз и навсегда покончить со своими детскими травмами. Нашла хорошего сексолога, стала изучать себя и свою сексуальность, а еще начала смотреть порно. Каково было мое удивление, когда даже самый жесткий фильм для взрослых вызвал у меня не отвращение, а любопытство. Но теория не работает без практики.

На сайте знакомств я быстро нашла мужчину, ведь в моем профиле было сказано, что серьезные отношения мне нужны, а вот секс - необходим. В первую же ночь я провернула все, о чем раньше боялась подумать: я встретила его в провокационном белье, он овладел мною чуть ли не в десятке разных поз, я сама проявляла инициативу, наконец решилась на оральный секс и мне понравилось. Удивительно, но всего за ночь мне удалось из "бревна" превратиться в порнозвезду. В дальнейшем мы встречались с тем мужчиной несколько месяцев ради секса, и каждый раз это было прекрасно.

Мне страшно представить, сколько бы еще лет я была несчастной, если бы не собрала волю в кулак и не решилась в какой-то момент избавиться от оков, навязанных мне семьей. Да, от меня ушел муж, но, возможно, если бы не это, я бы так и продолжала жить инертной сексуальной жизнью, закрываясь от всего и боясь пробовать новое.