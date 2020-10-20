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Беременность

Жена родила ребенка от любовника и обязала мужа платить алименты 

Lenta.ru 9 часов назад
Жена добилась алиментов от мужа на ребенка от любовника
Фото: Lenta.ru
Финский суд обязал жителя города Эспо платить алименты за неродного ребенка. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.
Жена родила ребенка в 2014 году. Спустя два года выяснилось, что биологическим отцом новорожденного был не муж, а ее любовник. Узнав об измене, мужчина подал на развод. Он запросил у судьи снять с него отцовские обязательства, включая выплату алиментов. Его ходатайство отклонили.
Суд постановил, что мужчина подал заявление на отказ от выплат алиментов с опозданием в несколько месяцев. Согласно финскому законодательству, у гражданина есть два года, чтобы отказаться от отцовства, если ребенок не является ему биологически родным. Этот срок продлевается при наличии веских оснований.
Мужчина утверждал, что поздно узнал о неверности супруги и тяжело переживал бракоразводный процесс. По его словам, он страдал от эмоционального стресса и поэтому оттягивал прохождение ДНК-теста. Суд не счел эти причины достаточно весомыми, чтобы удовлетворить ходатайство.
Позднее жена подала в суд на бывшего мужа и добилась того, чтобы он ежемесячно выплачивал 308 евро (28,2 тысячи рублей) в качестве алиментов, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Кроме того, мужчину обязали покрыть судебные издержки неверной супруги.
История возмутила финских жителей. «Это уже переходит все границы», «Финское верховенство права — полная лажа», «Финское законодательство требует изменений. Где же тут равенство? Право отца по отношению к своему ребенку? Право ребенка в отношении своего отца? Какая-то ерунда!», — писали интернет-пользователи.
Финляндия считается мировым лидером в вопросах поддержки равенства и прав женщин. Страна активно защищает гендерное равенство. В 1906 году финские власти первыми в мире предоставили женщинам полные политические права.
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Женский форум 21
Любовь , Муж и жена , Алименты
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