Жена добилась алиментов от мужа на ребенка от любовника

Финский суд обязал жителя города Эспо платить алименты за неродного ребенка. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

Жена родила ребенка в 2014 году. Спустя два года выяснилось, что биологическим отцом новорожденного был не муж, а ее любовник. Узнав об измене, мужчина подал на развод. Он запросил у судьи снять с него отцовские обязательства, включая выплату алиментов. Его ходатайство отклонили.

Суд постановил, что мужчина подал заявление на отказ от выплат алиментов с опозданием в несколько месяцев. Согласно финскому законодательству, у гражданина есть два года, чтобы отказаться от отцовства, если ребенок не является ему биологически родным. Этот срок продлевается при наличии веских оснований.

Мужчина утверждал, что поздно узнал о неверности супруги и тяжело переживал бракоразводный процесс. По его словам, он страдал от эмоционального стресса и поэтому оттягивал прохождение ДНК-теста. Суд не счел эти причины достаточно весомыми, чтобы удовлетворить ходатайство.

Позднее жена подала в суд на бывшего мужа и добилась того, чтобы он ежемесячно выплачивал 308 евро (28,2 тысячи рублей) в качестве алиментов, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Кроме того, мужчину обязали покрыть судебные издержки неверной супруги.

История возмутила финских жителей. «Это уже переходит все границы», «Финское верховенство права — полная лажа», «Финское законодательство требует изменений. Где же тут равенство? Право отца по отношению к своему ребенку? Право ребенка в отношении своего отца? Какая-то ерунда!», — писали интернет-пользователи.

Финляндия считается мировым лидером в вопросах поддержки равенства и прав женщин. Страна активно защищает гендерное равенство. В 1906 году финские власти первыми в мире предоставили женщинам полные политические права.