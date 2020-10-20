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В Сети обсуждают фото доминатрикс, выгуливающей мужчину в магазине на цепи 

WMJ.ru 8 часов назад
В Сети обсуждают фото доминатрикс с мужчиной на цепи
Фото: Pixabay
Фотография прогулки БДСМ-пары стала предметом обсуждения в соцсетях.
Тысячи ретвитов и сотню тысяч лайков получила фотография пользователя Twitter по имени Paul Tao, на которой одетая в микроюбку и ботинки на высокой платформе девушка-доминатрикс (женщина, выполняющая доминирующую роль в БДСМ-практиках) выгуливает в популярном в Лос-Анджелесе супермаркете своего раба — мужчину на цепи и в маске, полностью покрывающей лицо.
Оба кажутся довольными ситуацией, пускай их лиц и не видно — свое девушка закрыла медицинской маской.
@paultao / Twitter
Снимок активно комментируют — и он вызывает целый спектр эмоций. «Может, все-таки заниматься публичным унижением не на публике — не все в магазине готовы быть частью вашей игры», «Ерунда, они же не сексом занимаются. Если бы мой сын спросил, что происходит, я бы ответила, что они просто играют и что взрослые иногда притворяются другими людьми и даже животными», «Кажется, раб счастлив следовать за своей госпожой», «А чем это отличается от публичного обнажения?» — обсуждают кадр в Сети.
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