В Сети обсуждают фото доминатрикс с мужчиной на цепи

Фотография прогулки БДСМ-пары стала предметом обсуждения в соцсетях.

Тысячи ретвитов и сотню тысяч лайков получила фотография пользователя Twitter по имени Paul Tao, на которой одетая в микроюбку и ботинки на высокой платформе девушка-доминатрикс (женщина, выполняющая доминирующую роль в БДСМ-практиках) выгуливает в популярном в Лос-Анджелесе супермаркете своего раба — мужчину на цепи и в маске, полностью покрывающей лицо.

Оба кажутся довольными ситуацией, пускай их лиц и не видно — свое девушка закрыла медицинской маской.

@paultao / Twitter

Снимок активно комментируют — и он вызывает целый спектр эмоций. «Может, все-таки заниматься публичным унижением не на публике — не все в магазине готовы быть частью вашей игры», «Ерунда, они же не сексом занимаются. Если бы мой сын спросил, что происходит, я бы ответила, что они просто играют и что взрослые иногда притворяются другими людьми и даже животными», «Кажется, раб счастлив следовать за своей госпожой», «А чем это отличается от публичного обнажения?» — обсуждают кадр в Сети.