Алчная невеста решила не звать бедных гостей

Алчная невеста задумалась о том, чтобы не звать бедных гостей на свадьбу из-за отсутствия роскошных подарков, и была обругана в сети. На публикацию в закрытом Facebook -сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание журналисты Daily Mail.

Девушка из США разместила в соцсети запись, в которой рассказала, что выходит замуж в следующем году и что разослала список желаемых подарков всем подтвержденным гостям.

«Моя сестра позвонила в слезах и сказала, что не может позволить себе ничего из моего реестра подарков», — поделилась она и спросила у подписчиков, как ей следует поступить в таком случае.

При этом она предложила три варианта для решения этой проблемы: «занести в перечень подарков несколько дешевых вещей, которые не очень нужны, чтобы люди, которые не могут себе позволить дорогие покупки, не чувствовали себя плохо», «сделать пометку о том, что подарок в виде суммы денег также принимается», «отменить приглашение сестры на мою свадьбу».

Пользователей сети возмутила публикация виновницы торжества и они пристыдили ее в комментариях.

«Свадьба — это не про подарки. Я ненавижу таких людей», «Прости, бедняжка. Теперь мы не приглашены?», «Если вы так жадны до подарков, может быть, прежде чем приглашать гостей, стоит предупредить их о правилах? Иначе они будут чувствовать себя плохо из-за того, что им придется отказаться от посещения мероприятия» — высказывались они.