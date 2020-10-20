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Невеста составила список роскошных подарков и решила не звать бедных гостей 

Lenta.ru 8 часов назад
Алчная невеста решила не звать бедных гостей
Фото: Globallookpress.com
Алчная невеста задумалась о том, чтобы не звать бедных гостей на свадьбу из-за отсутствия роскошных подарков, и была обругана в сети. На публикацию в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание журналисты Daily Mail.
Девушка из США разместила в соцсети запись, в которой рассказала, что выходит замуж в следующем году и что разослала список желаемых подарков всем подтвержденным гостям.

«Моя сестра позвонила в слезах и сказала, что не может позволить себе ничего из моего реестра подарков», — поделилась она и спросила у подписчиков, как ей следует поступить в таком случае.

При этом она предложила три варианта для решения этой проблемы: «занести в перечень подарков несколько дешевых вещей, которые не очень нужны, чтобы люди, которые не могут себе позволить дорогие покупки, не чувствовали себя плохо», «сделать пометку о том, что подарок в виде суммы денег также принимается», «отменить приглашение сестры на мою свадьбу».
Пользователей сети возмутила публикация виновницы торжества и они пристыдили ее в комментариях.
«Свадьба — это не про подарки. Я ненавижу таких людей», «Прости, бедняжка. Теперь мы не приглашены?», «Если вы так жадны до подарков, может быть, прежде чем приглашать гостей, стоит предупредить их о правилах? Иначе они будут чувствовать себя плохо из-за того, что им придется отказаться от посещения мероприятия» — высказывались они.
В июле сообщалось, что невеста заставила подруг покупать роскошные наряды на свадьбу и была обругана. Анонимная пользовательница поделилась на форуме Mumsnet рассказом о том, как виновница торжества обязала ее приобрести для мероприятия платье за 350 фунтов стерлингов (32 130 рублей). Комментаторы поддержали автора поста и сочли просьбу невесты неуместной.
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