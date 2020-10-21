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Сексуальные расстройства, которые может «подарить» бывший 

WomanHit.ru 5 часов назад
Сексуальные проблемы, которые может «подарить» бывший
Фото: WomanHit.ru
Отношения не всегда заканчиваются бесследно для женщины
Секс должен приносить лишь положительные эмоции, в обратном случае близость может не только «подарить» разочарование, но и серьезно сказаться на психике. Довольно большая часть жительниц большого города привыкла решать проблемы в отношениях путем предложения партнеру любых форм интимной близости, полагая, что таким образом они могут повлиять на мужчину. Чаще всего на мужчину такие «жертвы» никак не влияют, а сама женщина начинает испытывать серьезные трудности в сексе и, как правило, большая часть из них — психологические.

Страх перед близостью

У этого состояния может быть множество предпосылок, но самой частой является неудачный опыт с предыдущим партнером, когда чаще всего мужчина проявлял силу и был глух к эмоциям партнерши. Если подобная связь была в начале половой жизни женщины, дальнейшее отношение к сексу у женщины будет искажено, при этом формы расстройства могут быть совершенно разными — кто-то будет испытывать отвращение к процессу, а кто-то будет впадать в настоящую истерику при одном лишь намеке на близкие отношения. Как правило, справиться с этим непростым состоянием самостоятельно практически невозможно, а потому консультация сексолога или психолога необходима.

Сексуальная ипохондрия

Неприятным может оказаться не столько сам процесс, сколько его последствия, которые могут серьезно повлиять на сексуальную жизнь даже с проверенным партнером. Как можно догадаться, один из самых неприятных типов болезней — ЗППП.

К сожалению, не все относятся к своему организму с должным вниманием, порой подвергая опасности не только себя, но и своих партнеров, если человек не ограничивает себя в сексуальных контактах.

Даже относительно просто венерическое заболевание может внушить мысль, что любой половой контакт стоит тщательно обдумывать, что в принципе логично, однако многие женщины настолько подозрительно относятся к каждому новому партнеру, что способны убить как собственное желание, так и влечение потенциального партнера, в итоге на развитие отношений рассчитывать не приходится.

Проблемы с получением оргазма

Как мы знаем, для женщины эмоциональная сторона близости играет чуть ли не ключевую роль, а потому отрешенный любовник, который равнодушен к состоянию женщины, может внушить мысль о том, что секс — обязательство, которое важно выполнять при любом самочувствии.
В результате женщина занимается сексом на автомате, постепенно удовольствие от процесса уходит на второй план или вообще становится необязательным условием близости. Отсюда мы имеем очереди к психологам и семейным терапевтам, которым предстоит выяснить, почему сексуальная жизнь разваливается на глазах.
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