Жена обнаружила неприятный сюрприз в ноутбуке мужа

Женщина воспользовалась ноутбуком своего мужа для работы и случайно обнаружила текстовый документ, ставший для нее неприятным сюрпризом. Оказалось, что супруг ведет список всех своих сексуальных партнеров, причем жена в нем не последняя. Женщина считает, что разоблачила его измены, своей историей она поделилась на Reddit

По словам женщины, она наткнулась на файл под названием «Личное».

В документе содержался список женщин, у четырех из них была указана дата рождения. Автор поста также обнаружила там себя.

Сначала она подумала, что таким образом ее муж отслеживает дни рождения бывших возлюбленных, но затем поняла, что перед ней список тех, с кем ее супруг занимался сексом. Файл был датирован 2019 годом, при этом они с мужем вместе уже пять лет, из них год в браке. Они неоднократно обсуждали прошлые отношения, и ее муж клялся, что его супруга — это последняя женщина, с которой у него был интим. Несмотря на это, после ее имени в списке были другие женщины.

Автор поста добавила, что в прошлом у них с мужем были проблемы в отношениях из-за его лжи, поэтому, обнаружив документ, она почувствовала себя раздавленной. В комментариях многие поддержали женщину и согласились с тем, что ведение списка и измены — ненормальная практика.

Многие также пошутили о том, что мужчине следовало иначе назвать файл.

«Кто вообще называет документ с личной информацией "Личное"? Их называют "Школьный проект 102" или что-нибудь вроде того», — пошутил potatishplantonomist.

«Это самая грустная часть. Измены — это отстой, но просто представьте, что вашему мужу 32, а он такой тупой», — добавил roodypoo926.