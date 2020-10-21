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Официантки слили в интернет секс-видео коллеги 

Lenta.ru 1 час назад
Официантки слили в интернет секс-видео коллеги
Фото: Globallookpress.com
Американка, работавшая официанткой в cетевом ресторане, подала в суд на работодателя после того, как коллеги опубликовали секс-видео с ее участием. Об этом пишет News Observer.
Согласно судебным документам, женщина подала иск о сексуальных домогательствах. Она потребовала от владельца ресторанного бизнеса более 100 тысяч долларов в качестве компенсации (около 7,7 миллиона рублей по текущему курсу).
Бывшая официантка написала, что работала в ресторане с августа 2018-го по февраль 2019 года. В это время произошел инцидент: коллеги женщины слили в интернет секс-видео с ее участием, которое предназначалось только для возлюбленного официантки.

Ролик был опубликован в групповом чате мессенджера Facebook, который обслуживающий персонал использовал преимущественно в рабочих целях.

В жалобе говорится, что руководство «не сделало ничего, чтобы воспрепятствовать такому поведению, удалить видео или сообщить персоналу о вреде, причиненном этими действиями». Из-за этого следующие три месяца официантку «беспокоили и высмеивали». Один из сотрудников нарисовал женскую грудь рядом с именем официантки в расписании, а в другой день кухонный работник схватил ее за талию. Сексуальные домогательства продолжались до тех пор, пока женщина не уволилась, сославшись на невыносимые условия труда.
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