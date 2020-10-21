Как улучшить интимную жизнь 

Кто может знать больше о сексе, чем участница британского реалити-шоу «Остров любви»? Меган Бартон поделилась со своими поклонниками советами, как разнообразить интимную жизнь. Горячая красотка рассказала о тайных женских желаниях и мужских фантазиях. Читайте топ-гайд по соблазнению от сексапильной актрисы дальше в нашем материале.

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Меган Бартон Хэнсон знает толк в хорошем сексе. Красотка говорит, что интимные отношения должны всегда быть во главе угла. Нужно находить время для любовных утех и для заботы о себе, независимо от обстоятельств, чтобы наслаждаться жизнью в полной мере.

Вот, что актриса рассказала о женских желаниях и о том, как разжечь огонь страсти в спальне.

Секс по расписанию

Конечно, не стоит подсчитывать, сколько раз в неделю у вас был секс, но нужно всегда выкраивать для него время. Если вечером вы слишком устали, — зарядитесь со своей половинкой сексуальной энергией с утра. Меган советует удивить партнера, выйдя мокрой (мокрым) из душа: это выглядит очень соблазнительно.

Уверенность в себе — это сексуально

Во время секса нужно чувствовать себя уверенно. Не стесняйтесь говорить партнеру о своих желаниях и фантазиях. Берите инициативу в свои руки!

Настройтесь на нужную волну

Каждый день нам приходится переживать стрессовые ситуации. Вечером, когда вы остаетесь наедине со своей второй половинкой, постарайтесь забыть о работе, проблемах и счетах. Уделите время только друг другу. Не обязательно сразу заниматься любовью: приготовьте вместе что-то вкусное, понежьтесь в ванной, посмотрите хороший фильм и просто расслабьтесь.

Почувствуйте себя сексуальными

Для того, чтобы нравиться кому-то, вы должны, в первую очередь, нравиться себе. Женщинам можно надеть изысканное нижнее белье, чтобы почувствовать себя королевой. Возбудите своего партнера, отправив пикантное видео, на котором медленно раздеваетесь: сладкое томление обещает яркий финал!

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Не отвлекайтесь!

Нет ничего хуже, чем заниматься сексом с человеком, который в этот момент думает совершенно о чем-то другом. Не переживайте, что партнер заметит ваш целлюлит или другие недостатки, и не заморачивайтесь о мелочах, ведь это может погасить разыгравшуюся страсть. Думайте только о тех частях своего тела, которые считаете привлекательными. Погасите свет и зажгите свечи, чтобы отвлечься от плохих мыслей и создать интимную атмосферу.

Что нравится мужчинам?

Многие мужчины без ума от женщин на высоких каблуках. Разожгите фантазию своего партнера, отправив ему фотографии из примерочной, покупая нижнее белье, чтобы он подобрал то, что нравится ему. Не стесняйтесь говорить с ним о любимых жанрах порно: так вы сможете узнать, какие позы подходят вашей паре лучше всего и что заводит вашего партнера. Можете посмотреть «клубничку» вместе и попробовать воссоздать увиденное на экране. Поиграйте в ролевые игры, чтобы сделать секс незабываемым.

Что нравится женщинам?

Женщинам нужно избавиться от стигмы о самоудовлетворении. Нет ничего плохого в том, чтобы получить сексуальное удовольствие самостоятельно, ведь это полезно и для физического, и для психического здоровья. Мастурбация похожа на терапию или поход в тренажерный зал, когда вы расслабляетесь и посвящаете время любви к себе. Не забывайте о секс-игрушках, используя их наедине и вместе с партнером. Никогда не симулируйте оргазм, а находите пути к его достижению вместе.