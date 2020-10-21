Жена обнаружила неприятный сюрприз в ноутбуке мужа 

Женщина воспользовалась ноутбуком своего мужа для работы и случайно обнаружила файл под названием «Личное». Своей историей она поделилась на Reddit.

В документе был список женщин, у четырех из которых была указана дата рождения. Там же женщина обнаружила и себя. Сначала она подумала, что таким образом ее муж отслеживает дни рождения бывших возлюбленных, но затем поняла, что перед ней список тех, с кем ее супруг занимался любовью.

При этом они с мужем вместе уже пять лет, из них год в браке. Женщина рассказала, что они не один раз обсуждали прошлые отношения, и ее муж клялся, что его супруга — это последняя женщина, с которой у него был интим. Хотя при этом в списке после ее имени были и другие женщины.

Автор материала также добавила, что в прошлом у них с мужем были проблемы в отношениях из-за его лжи.

В комментариях многие поддержали женщину, а некоторые даже пошутили:

«Кто вообще называет документ с личной информацией "Личное"? Их называют "Школьный проект 102" или что-нибудь вроде того».