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Жена обнаружила неприятный сюрприз в ноутбуке мужа 

Анастасия Иванова 1 час назад
Жена обнаружила неприятный сюрприз в ноутбуке мужа
Фото: depositphotos.com
Женщина воспользовалась ноутбуком своего мужа для работы и случайно обнаружила файл под названием «Личное». Своей историей она поделилась на Reddit.
В документе был список женщин, у четырех из которых была указана дата рождения. Там же женщина обнаружила и себя. Сначала она подумала, что таким образом ее муж отслеживает дни рождения бывших возлюбленных, но затем поняла, что перед ней список тех, с кем ее супруг занимался любовью.
При этом они с мужем вместе уже пять лет, из них год в браке. Женщина рассказала, что они не один раз обсуждали прошлые отношения, и ее муж клялся, что его супруга — это последняя женщина, с которой у него был интим. Хотя при этом в списке после ее имени были и другие женщины.
Автор материала также добавила, что в прошлом у них с мужем были проблемы в отношениях из-за его лжи.
В комментариях многие поддержали женщину, а некоторые даже пошутили:

«Кто вообще называет документ с личной информацией "Личное"? Их называют "Школьный проект 102" или что-нибудь вроде того».

«Это самая грустная часть. Измены — это отстой, но просто представьте, что вашему мужу 32, а он такой тупой».

Ранее «Рамблер» писал о том, что любовница Тарзана осудила Королеву.
Женский форум
Любовь
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