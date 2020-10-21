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Правила, которые изменят вашу личную жизнь навсегда 

Deita.ru 5 часов назад
Правила, которые изменят вашу личную жизнь навсегда
Фото: Deita.ru

1. В отношениях должно быть легко

С первых минут и с самого начала не должно быть сложно. Если вы сразу чувствуете легкость, возникает ощущение, что вы знакомы уже много лет, открыто общаетесь, как старые друзья, то этот человек вам подходит однозначно. Девушка, которая сразу проявляет к вам интерес, намного лучше той, которую нужно сначала удивить или свозить на Мальдивы. А парень, с которым вы готовы сразу завести семью и детей, лучше того, с кем у вас безответная любовь. Многие называют такое "любовь с первого взгляда", возможно, это она и есть.
Не нужно ни за кем бегать. Старайтесь не подстраиваться под человека. Иначе, сделав один раз, вы будете продолжать это делать изо дня в день, а в результате получите недовольное выражение лица. Давайте человеку свободу, если это ваш человек, то он будет с вами.
Не тяните кота за одно место. Если сразу не сложилось, не нужно пытаться притянуть сюда обстоятельства, не те фразы или ещё что-то. Не оправдывайте ситуации, смотрите на все трезво. Страдания только портят нервы. Конечно, если вы не из тех людей, у которых много свободного времени и кому в нормальных отношениях скучно.
Если вы стараетесь во всем угодить, осознайте, что вы пляшете под чью-то дудку. Такие отношения унизительны. Однажды терпение лопнет. Не втягивайте себя в это.

2. Отношения должны приносить радость вам и вашему партнеру:

Завязывайте с отношениями, которые стали в тягость. Не привыкайте к постоянным разборкам — это ненормально. Болезненные отношения — это ад.
На отношениях ради детей, потому что так надо, по привычке можно сразу ставить крест и не ждать светлого будущего.
Старайтесь отдавать то, что хотите получить сами. Дарите радостные эмоции. Общайтесь и ведите себя так, как хотите, чтобы обращались с вами.
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