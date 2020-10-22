«Я закатываю скандалы, чтоб заняться сексом»

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За три года в браке у нас с мужем ни разу не возникало серьезных конфликтов. Подруги не верили мне, но это абсолютная правда. Думаю, причина в том, что все эти три года мы узнавали друг друга и долгое время были окрылены влюбленностью, которая смазывает недостатки партнера и не дает их четко разглядеть. Безмятежность в отношениях омрачал лишь секс. Он был неплохой, но и не фееричный. До мужа у меня было немало половых партнеров, так что сравнить есть с чем.

Долгое время я мирилась с этим, но однажды решила поговорить начистоту. Говорю ему, так и так, меня не устраивает наш секс. Реакция его меня убила, за три года я ни разу не видела его таким разъяренным. Такое ощущение, что он решил вылить на меня в один момент все, что накопилось у него за три года. Ходил из стороны в сторону и кричал так громко, что я боялась, придут соседи. Мне же конфликтовать совсем не хотелось, и я начала его целовать и шептать на ухо всякие приятные слова. Он продолжал кричать, но уже не так громко, а затем у нас случился самый потрясающий секс за все годы отношений. Все было иначе, но сначала я не смогла для себя объяснить, почему. Супруг был более страстный, хотя обычно он инертное бревно, мы попробовали несколько новых поз, и я даже подумать не могла, что он ТАК умеет.

Обсудила это с подругами и пришли к выводу, что виновником такого жаркого секса стал наш скандал. Девочки рассказали, что и у них после ссор с партнерами случалось такое. Я решила проверить эту теорию.

Прошла неделя, и я закатила истерику. На ровном месте, как умеют только женщины. Из-за того, что он стал меньше проводить времени со мной и почти не говорит комплиментов. Из конфликта, который можно было бы уладить за 10 минут, я раздула скандал, который мужу пришлось улаживать сексом. И он опять был отменный.

С одной стороны, я рада, что нашла подход к своему супругу и знаю, что он на многое способен. С другой, ну, это даже смешно звучит: "Я закатываю скандалы, чтобы заняться сексом". Тут никаких нервов не хватит, да и поводов поорать, если честно, не так много. Муж у меня и правда — дай бог каждой. Возможно, нам придется обратиться к специалисту с этой проблемой. Не знаю, какие еще тут варианты.