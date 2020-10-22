Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность

Личный опыт: «Я закатываю скандалы, чтоб заняться сексом» 

Рамблер 6 часов назад
«Я закатываю скандалы, чтоб заняться сексом»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция "Рамблера" публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить предлагаем в комментариях.
За три года в браке у нас с мужем ни разу не возникало серьезных конфликтов. Подруги не верили мне, но это абсолютная правда. Думаю, причина в том, что все эти три года мы узнавали друг друга и долгое время были окрылены влюбленностью, которая смазывает недостатки партнера и не дает их четко разглядеть. Безмятежность в отношениях омрачал лишь секс. Он был неплохой, но и не фееричный. До мужа у меня было немало половых партнеров, так что сравнить есть с чем.
Долгое время я мирилась с этим, но однажды решила поговорить начистоту. Говорю ему, так и так, меня не устраивает наш секс. Реакция его меня убила, за три года я ни разу не видела его таким разъяренным. Такое ощущение, что он решил вылить на меня в один момент все, что накопилось у него за три года. Ходил из стороны в сторону и кричал так громко, что я боялась, придут соседи. Мне же конфликтовать совсем не хотелось, и я начала его целовать и шептать на ухо всякие приятные слова. Он продолжал кричать, но уже не так громко, а затем у нас случился самый потрясающий секс за все годы отношений. Все было иначе, но сначала я не смогла для себя объяснить, почему. Супруг был более страстный, хотя обычно он инертное бревно, мы попробовали несколько новых поз, и я даже подумать не могла, что он ТАК умеет.
Обсудила это с подругами и пришли к выводу, что виновником такого жаркого секса стал наш скандал. Девочки рассказали, что и у них после ссор с партнерами случалось такое. Я решила проверить эту теорию.
Прошла неделя, и я закатила истерику. На ровном месте, как умеют только женщины. Из-за того, что он стал меньше проводить времени со мной и почти не говорит комплиментов. Из конфликта, который можно было бы уладить за 10 минут, я раздула скандал, который мужу пришлось улаживать сексом. И он опять был отменный.
С одной стороны, я рада, что нашла подход к своему супругу и знаю, что он на многое способен. С другой, ну, это даже смешно звучит: "Я закатываю скандалы, чтобы заняться сексом". Тут никаких нервов не хватит, да и поводов поорать, если честно, не так много. Муж у меня и правда — дай бог каждой. Возможно, нам придется обратиться к специалисту с этой проблемой. Не знаю, какие еще тут варианты.
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что станет с грудью тех, кто отказался от бюстгальтера
Что станет с грудью тех, кто отказался от бюстгальтера
Завидные невесты светской Москвы
Завидные невесты светской Москвы
«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки»
«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
09:14
5 простых упражнений, которые прокачают все тело
Здоровье
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
03:25
Что стало с поп-идолом 90-х Андреем Губиным
Звёзды
Как приучить себя просыпаться раньше
05:52
Как приучить себя просыпаться раньше
Здоровье
Что такое сонный паралич
06:39
Что такое сонный паралич
Здоровье
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
01:55
Зачем нужен ящик под духовкой на самом деле
Дом и сад
Как выглядят жены главных богачей мира
08:22
Как выглядят жены главных богачей мира
Любовь
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
06:12
Как нормализовать гормональный фон с помощью еды
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение