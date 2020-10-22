Чем грозит мужчинам и женщинам отсутствие секса

Интимная близость — важная часть отношений между мужчиной и женщиной. Секс не только сближает, но и укрепляет союз. Регулярная половая жизнь положительно сказывается на физическом и психическом здоровье. Но чем грозит отсутствие секса обоим партнерам? Интимная близость — важная часть отношений между мужчиной и женщиной. Секс не только сближает, но и укрепляет союз. А еще доказано, что регулярная половая жизнь положительно сказывается на физическом и психическом здоровье. Но чем грозит отсутствие секса обоим партнерам? Многочисленные исследования выяснили, что долгое воздержание, независимо от того, вынужденное оно или сознательное, приводит к нарушению работы органов и организма в целом.

Сфера интимной близости — предмет, который ученые изучают постоянно. Осуществив множество исследований в этой области, они пришли к выводу, что секс полезен для здоровья. Так, полноценная интимная близость укрепляет иммунитет. А все потому, что при регулярных любовных ласках уровень иммуноглобулина, уничтожающего вирусы, поддерживается на высоком уровне.

Также регулярный секс положительно влияет на кровообращение. В результате близости улучшается циркуляция крови, что приводит к повышению работоспособности мозга: память укрепляется, а новые знания лучше усваиваются. Дело в том, что кровь, активно движущаяся по сосудам, во время интима насыщается кислородом, который нужен для нормальной деятельности мозга и других органов.

Здоровый секс положительно влияет и на репродуктивную систему. Регулярная половая жизнь способствует выработке подвижных сперматозоидов у мужчин и нормализации овуляции у женщин. А еще интимная близость делает менструации менее болезненными и более стабильными. Все это существенно увеличивает шансы на зачатие.Регулярный интим снижает уровень стресса. Связано это с тем, что при оргазме выбрасываются эндорфины — гормоны радости и удовольствия. Они же поднимают настроение и дарят чувство эйфории.

После регулярного занятия сексом бессонница пропадает, а от стресса и следа не остается. Кроме того, человек становится спокойным, уравновешенным и счастливым.

Интимные ласки также хороши и для красоты фигуры. Ведь во время активных движений прокачиваются разные мышцы, в том числе мышцы живота, бедер, верхней части спины. И как результат, улучшается физическая форма. Секс полезен также для кожи и волос. После него исчезают прыщики, а кожа становится упругой, мягкой и посвежевшей. Волосы же приобретают силу и блеск. Что происходит с женским организмом при отсутствии сексаДля женщины интимная близость — важная составляющая, которая делает представительницу прекрасного пола более уверенной и эмоционально наполненной. Отсутствие секса каждая дама переносит по-разному. Те, кто имеют слабо выраженное половое влечение, могут жить без половой жизни достаточно долго — до 7—8 недель.

А те женщины, которые от природы ненасытны, переносят отсутствие интима достаточно тяжело. Но как в первом, так и во втором случае наблюдаются следующие проблемы со здоровьем и эмоциональным состоянием: Женские проблемы. Долгое воздержание от секса нередко приводит к поликистозу яичников, мастопатии, опухолям в матке, болезненным месячным, выраженному ПМС и расстройствам менструального цикла. Такие неприятности происходят в результате снижения уровня женских гормонов.

Акне, увеличение веса, активный рост нежелательных волос — все эти проявления являются результатом гормональных всплесков, которые часто возникают при длительном отсутствии секса.

Сердечно-сосудистые заболевания.

Девушки, не имеющие секса, подвержены заболеваниям сосудов, инсультам, а также инфарктам.

Снижение иммунитета.

Без наличия регулярной половой жизни женщины часто болеют простудными заболеваниями и гриппом.

Проблемы со сном.

При оргазме в организме выделяется окситоцин. Этот гормон служит природным успокоительным. А когда секса нет, начинает мучить бессонница и кошмары. На фоне отсутствия секса нередко развивается фригидность — отсутствие сексуальной возбудимости.

Преждевременное старение кожи.

При регулярной интимной близости выделяется коллаген, который отвечает за прочность, гладкость и молодость кожи. Когда этого протеина недостаточно, дерма становится сухой, на ней преждевременно начинают появляться морщины.

Аноргазмия.

На фоне долгого воздержания может развиться аноргазмия — сексуальное расстройство, при котором невозможно достичь оргазма, как вагинальным, так и клиторным путем.Частые истерики, неврозы, агрессивность, раздражительность и перепады настроения.

Стрессы и депрессивные состояния.

При отсутствии секса сильный удар припадает на эмоциональный фон. У женщины снижается самооценка, а также появляются комплексы. Она чувствует себя неполноценной и никому не нужной.

Если женщины могут еще кое-как пережить длительное воздержание от интимной близости, то для мужчин отсутствие полового акта — настоящая катастрофа. Ведь для них секс сродни еде и сну. Отсутствие удовлетворения естественной физиологической потребности плохо сказывается на их психоэмоциональном состоянии. «Голодные» представители сильного пола становятся агрессивными и злобными. Их часто одолевают неврозы, бессонница, а также стрессовые и депрессивные состояния. У некоторых мужчин может даже наблюдаться мания, раздвоение личности, навязчивые идеи и прочие расстройства психики. Многие парни нередко ощущают себя импотентами и потом испытывают неудачи в постели, которые еще глубже загоняют в угнетенное состояние. В некоторых случаях может даже произойти смена ориентации.

А чем грозит отсутствие секса физическому здоровью? Если мужчина долго не занимается любовью, это нередко приводит к:

- частым поллюциям;

- преждевременному семяизвержению;

- сердечно-сосудистым заболеваниям — возникают на фоне отсутствия сексуальной тренировки, стрессов и депрессии;уменьшению мышечной массы тела — происходит по причине недостатка тестостерона;

- резкому увеличению веса — недостаток интимной близости мужчины часто возмещают огромными порциями вредной пищи и спиртными напитками, откуда и берутся лишние килограммы;ухудшению качества спермы — причиной такой проблемы является застой крови и секрета в предстательной железе;

- простатиту — возникает на фоне застоя секрета простаты;ослаблению половых способностей — если воздерживаться от интимных ласк в период от 30 до 45 лет, мужчина становится слабым в интимном деле; а многолетнее воздержание и вовсе приводит к утрате сексуальных способностей;

- снижению работоспособности и умственной активности. Импотенция и бесплодие — самые тяжелые последствия отсутствия секса. Возникают такие проблемы из-за ослаблений функций неработающего пениса.

Мужчины, как и женщины, переносят длительное отсутствие интимной близости по-разному. Представители сильной половины человечества со слабым половым влечением могут вполне обойтись без интима 3 недели, а то и больше, причем без особого вреда для здоровья. А вот истинные «самцы» не могут прожить без секса и дня. Им сразу же становится плохо как в физическом, так и в эмоциональном плане.