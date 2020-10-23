Назван идеальный период для брака

Социологи из США определили, какой возраст считается идеальным для брака. Об этом сообщает портал Marriage.com.

Эксперты отметили, что идеальным возрастом для брака является период с 28 до 32 лет. Для людей, вступающих в брак в это время, риск развода минимален. Дело в том, что они уже знают, чего хотят от семейной жизнь, и еще имеют ресурсы для бытовых занятий. К 30 годам люди становятся более стабильными в финансовом плане и имеют больше знаний о воспитании детей.

Однако есть плюсы и в раннем браке. Это мотивирует молодоженов больше зарабатывать в раннем возрасте. Они выращивают детей, пока молоды, а к 30 годам у них есть энергия и время на свою жизнь.