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Назван идеальный возраст для брака 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Назван идеальный период для брака
Фото: depositphotos.com
Социологи из США определили, какой возраст считается идеальным для брака. Об этом сообщает портал Marriage.com.
Эксперты отметили, что идеальным возрастом для брака является период с 28 до 32 лет. Для людей, вступающих в брак в это время, риск развода минимален. Дело в том, что они уже знают, чего хотят от семейной жизнь, и еще имеют ресурсы для бытовых занятий. К 30 годам люди становятся более стабильными в финансовом плане и имеют больше знаний о воспитании детей.
Однако есть плюсы и в раннем браке. Это мотивирует молодоженов больше зарабатывать в раннем возрасте. Они выращивают детей, пока молоды, а к 30 годам у них есть энергия и время на свою жизнь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака.
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