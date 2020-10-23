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Беременность

Назван способ сохранить квартиру при разводе 

Lenta.ru 3 часа назад
Сохранить квартиру при разводе можно, если доказать, что она является личным имуществом одного из супругов. Об этом рассказала РИА Новости партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.
Как отметила юрист, личным имуществом признается все, что нажито до брака. Это означает, что если у одного из супругов до похода в ЗАГС была в собственности квартира, второй супруг не вправе претендовать на нее в случае развода и раздела имущества.
Также не называется совместной собственностью недвижимость, приобретенная на личные добрачные сбережения одного из супругов, — даже если сделка заключалась уже в период брака.

Есть и способ сохранить целиком квартиру, купленную в браке, но с использованием денег, полученных от продажи личного имущества.

Так, если один из супругов продает квартиру, ранее полученную им по наследству, и на вырученные средства покупает новую, второй супруг не сможет претендовать на долю в ней.
Эксперт подчеркнула, что в таких обстоятельствах необходимо доказать факт использования именно личных средств. Это зачастую бывает проблематично, указала она.
После снятия режима самоизоляции в России зафиксировали рост числа разводов. В июне в стране провели 45,9 тысячи разводов, что в 2,5 раза превысило майские показатели. В целом в первом полугодии 2020-го число разводов существенно — на 34,7 процента — снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако при рассмотрении статистики по месяцам выяснилось, что снижение пришлось лишь на период действия режима самоизоляции, когда не работали ЗАГСы.
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