5 женских привычек, которые мужчины считают милыми

В современном мире девушки очень основательно подходят к вопросам взаимоотношений с мужчинами. Они не только следят за своим внешним видом и общим развитием, но также посещают всевозможные тренинги, читают специальную литературу, общаются с психологами.

На деле (и мужчины это подтверждают) женщины часто влюбляют в себя на интуитивном уровне за счет своей естественности и непосредственности. Смотрим, какие привычки парни считают особенно очаровательными.

Подниматься на носочки

Часто девушки делают это даже тогда, когда без труда могут что-то достать. Или когда их мужчина не такой уж высокий и поцеловать его можно без усилий. Происходит это, скорее всего, на подсознательном уровне — все-таки природой задумано, что женщины меньше и слабее мужчин.

Молодые люди очень любят эту привычку: девушка сразу становится чуть уязвимее, ей хочется помочь, а, значит, придать себе большей значимости.

Обниматься перед сном

Многие мужчины любят поворчать, мол, не надо меня обнимать, мне жарко (или неудобно). Но на самом деле чуть улыбаются уголками губ и получают от этой милой привычки сплошное наслаждение.

Причина та же: прижимаясь, девушки как будто просят защиты. А кому не нравится быть оплотом для любимой женщины?

Увлекаться чем-то в моменте

Говорят, женщины более мультизадачные, чем мужчины. Особенно это заметно в период раннего материнства, когда одновременно нужно следить за каждым шагом еще несмышленого ребенка, домашним хозяйством и собой (и мужем иногда).

Может быть, поэтому мужчины просто в восторге наблюдают за девушками, которые «зависли», что-то делая. Это может быть рукоделие, рисование, работа в какой-то программе — не важно. Парни находят очень милым то, когда женщины не видят и не слышат ничего вокруг себя.

Есть вредную еду

Мужчины обожают наблюдать, как девушка в спокойной и расслабленной обстановке аппетитно ест барбекю-бургер и закусывает картошкой-фри. Все эти зеленые салаты, поке с лососем и фруктовые детоксы отлично смотрятся в компании подруг, но не парней.

Помня, как женщина переживает из-за лишнего веса, но видя, как она мило отступает от своей философии питания, мужчины успокаиваются: значит, периодическое «ты меня не любишь» точно не имеет под собой никакой опоры.

Заниматься домашним хозяйством

Парни могут сколько угодно кричать о том, что им не нужна домохозяйка и это прошлый век, но мы-то с вами знаем: ни один из них не откажется, чтобы дома вместе с женой его встречали вкусный ужин, ароматная ванна или хрустящее постельное белье.

Это не значит, что девушки должны подарить этому большую часть своей жизни, но вовремя (и незаметно) вызывать клининг, заказывать еду и делать домашнюю обстановку уютной — почему бы и нет.