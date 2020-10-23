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Беременность

Почему деньги рушат отношения и превращают мужей в монстров 

Анастасия Иванова 1 час назад
Со временем поддерживать интерес в отношениях становится все сложнее и во многом на это влияет уровень профессиональной реализованности партнеров. "Рамблер" выяснил, как разница в заработке может разрушить брак.
Самый распространенный пример, когда женщина и мужчина начинают отношения и оба работают, а потом женщина уходит в декрет и не возвращается в офис. Иногда девушки сами предпочитают посвятить время домашнему очагу, иногда на этом настаивает муж, потому что денег хватает и карьера идет в гору, а иногда происходит повторная беременность. Правда, когда мужчина продвигается по карьерной лестице, а женщина сидит дома в отношениях происходит раскол.

"Стукнул тридцатник, начались комплексы. Муж заглядывается на молоденьких, флиртует с коллегами. Понимаю, что надо быть интересной, ускользающей, состоявшимся человеком. Устроилась на новую престижную работу, он мной гордился. Выдержала в этой соковыжималке неделю и перешла на работу поближе к ребенку и дому и с меньшей зарплатой. Чувствую себя неудачницей, но чувствую, что в карьере уже догнать не смогу".

Обычно карьеру можно построить в период до сорока лет. По мнению, 31% сотрудников кадровых служб, если женщина настроена на карьеру, то максимальная длительность ее дикретного отпуска должна составлять не более полутора лет.

"Пока я работала, в отношениях мы были на равных. У меня была карьера, высокая зп, свой отдел или управление. Я выбрала семью, вроде не жалею, у ребенка хорошая жизнь, но у меня внутри дыра".

Однако те женщины, которые сами решили быть домохозяйками, рассказывают, что поддерживают интерес в браки, развивая себя при помощи разных хобби.

"Нельзя останавливаться в развитии, вот в чем дело. Я не работаю, но постоянно прихожу домой под вечер уставшая. Вечно кидаюсь в какие-то курсы, увлечения, иногда подработки. Маюсь дурью, морочу мужу голову. Весь этот фейверк не дает мужу скучать, могу закатить сцену ревности и не держу никогда".

Во многом, женщины сошлись во мнении, что все зависит от характера вашего партнера. Некоторые "мужья гордятся крутыми женами", а кому-то нужна домашняя девушка. Конечно, лучше сразу обозначить свои планы на жизнь. Но если женщина уже оказалась в ситуации, в которой она чувствует себя плохо от заточения или изнурительного труда, необходимо это исправить.

"Муж считает, что я — клуша. Только дети и готовка. Зарплата маленькая, с ней далеко не уедешь, постоянно тычет меня этим. Говорит, что я должна быть самодостаточной, а что с детьми делать он не сказал. Они отца не видят, теперь и мама должна на работе пропасть?"

Ситуации, когда один партрнер попрекает другого, не решатся сами собой. Поэтому если вы оказались в затруднительном положении, то лучше обратиться за помощью к психологу. Хотя в комментариях люди делятся способами решения проблем куда более лаконичными.

"Зачем нужен мужик, который просит работать? Бросай его, уборки по дому меньше, все равно придется в офис идти".

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