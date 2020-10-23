7 женских глупостей по мнению мужчин

Мужчины не всегда понимают женщин и их поступки. Что-то в их поведении кажется мужчинам странным, что-то милым. На что-то они смотрят с восхищением, на что-то со снисхождение, а на что-то с явным раздражением и неприязнью.

Я составила целый список из женских глупостей, которые неприятны и даже противны мужчинам:

1. Привычка приставать к нему по поводу женских штучек.

Милый, а какой оттенок лака для ногтей мне больше подойдет: вот этот красный, или вот этот красный?

Милый, смотри какой кошелек я купила. Но теперь сомневаюсь, может стоило взять такой же, но на пол сантиметра короче?

Милый, никак не могу подобрать ремешок к этому платью, помоги мне! Вот этот черный?! Ты что! ТЫ ничего в моде не понимаешь!

Да, не понимает. И не хочет понимать.

Мужчинам эти женские штучки НЕ ИНТЕРЕСНЫ. Они были бы очень рады, если бы такие мелочи вы решали сами.

2. Сюсюканье.

Ути-пути, какие у тебя милые щечки! Мой сладенький, миленький, симпатулечка моя.

Вероятно, есть парни, которым такое поведение даже по душе, но все-таки большинству взрослых адекватных мужчин подобные фразочки со стороны женщин кажутся глупыми и раздражают.

Он взрослый мужчина, а не грудной ребенок, чтобы вы так с ним сюсюкались.

3. Пустая трата денег.

Покупка сотого платья, которое будет просто висеть в шкафу.

Покупка 50 пузырьков лака похожего оттенка.

Покупка каких-то глупых книг по псевдопсихологии, астрологии или хиромантии, и все в таком духе.

Особенно раздражает мужчин этого тогда, когда женщина бездумно тратит не свои, а его деньги.

4. Выбор помады под цвет машины. И тому подобное.

Для мужчин это глупость и дикость, когда взрослая женщина действительно переживает, подходят ли ее туфли к машине, на которой она поедет на шоппинг.

Отсюда и растут ноги анекдотов про глупых блондинок.

5. Повышенный интерес к бывшим.

Мужчинам жутко не нравится, когда женщина не оставляет его прошлое в покое: вечно роется в старых фотографиях, читает переписки, выспрашивает подробности, следит за бывшими в соцсетях…

6. Беспомощность там, где ее быть не должно.

Когда женщины то и дело просят помощи в простых и легких вещах, которые с легкостью могли бы выполнить сами.

Как пример, вот мужчина сделал все дела и спокойно улегся на диван с пультом передохнуть.

А из коридора «Вася, достань мне коробку с туфлями».

Вася встает, шлепает на голос и видит, что чтобы достать коробку, достаточно было подставить табуретку. И почему бы этого не сделать самой?

7. Непунктуальность.

Мужчины не любят ждать. Да в принципе любой человек ждать не любит. Опоздания изредка — дело житейское, но если женщина опаздывает везде и всюду регулярно — это здорово раздражает!

Ну что, согласны или нет?