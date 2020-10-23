Как расстаться с мужчиной, чтобы не нажить врага

Если вы не хотите нажить себе врага и до конца жизни стать объектом злых шуток, сплетен и пересудов, тогда постарайтесь не дать волю эмоциям и поступить мудро, когда придет время завершить ваши отношения. Психологи уверяют, что от того, как именно вы расстанетесь с партнером, можно сделать определенные выводы и многое сказать о вашем характере. Как правильно поставить точку и избежать проблем — в материале Passion.ru.

Найти нелепое оправдание и оставить партнера в недоумении

Попробуйте не превращать ваше расставание в фарс и не озвучивать нелепых оправданий, которые могут оставить вашего избранника в недоумении, все ли с вами в порядке, если вы себе позволяете подобные выходки. И воздержитесь от фраз «ты точно встретить лучшую женщину» или «я не могу тебе доверять, поэтому нам не по пути», лучше будьте честной и скажите все, как есть.

Уйти по-английски, не прощаясь

Психологи советуют не поддаваться искушению просто исчезнуть из поля зрения своего избранника, ничего толком не объяснив. Это очень тяжело психологически, неприятно и просто некрасиво по отношению к человеку, с которым вас еще совсем недавно что-то связывало. Постарайтесь не причинять боль партнеру (иначе, это может вернуться вам обратно в новых отношениях), найдите в себе силы объясниться и расстаться наиболее безболезненно.

Озвучить сотню причин, суть которых сводится к одному — вы его недостойны

Если вы по каким-то причинам решили расстаться с человеком, то не стоит придумывать сотню нелепых оправданий, суть которых сводится к тому, что вы его не достойны, ведь это выглядит как издевательство и еще больше раздосадует партнера. Чтобы не доводить до крайности и не настроить бывшего избранника против себя, то просто честно озвучьте свою позицию, почему именно вы захотели закончить отношения.

Обвинить во всем избранника

Вместо того, чтобы спокойно все обсудить со своим партнером и расставить все точки над i, обрушиться на него с нелепыми обвинениями — так себе идея, которая в итоге сработает против вас. В конечном счете вас сочтут стервой и будут портить вам жизнь при каждом удобном случае. Если данный вариант развития событий вас не устраивает, то постарайтесь не выходить из себя и не давайте волю эмоциям, если решили закончить отношения и начать новую жизнь с кем-то другим.

Завести новый роман, не разобравшись с предыдущими отношениями

Измена и предательство (а заводить отношения с новым кавалером, не разобравшись с предыдущим, можно расценивать именно так) не самым лучшим образом скажутся на вашей репутации, и вы рискуете навсегда остаться в памяти своего избранника обманщицей, не заслуживающей хорошего отношения, о которой можно распускать сплетни и настраивать окружающих против. Поэтому, если у вас один круг общение, то постарайтесь не допускать подобных промахов и расстаньтесь с избранником, с которым вас связывало множество приятных моментов, а лишь затем переключайтесь на кого-то другого.

Дать себе время для принятия и перезагрузки

Не бросайтесь сразу же в омут с головой, едва лишь закончился ваш роман. Дайте себе время все осознать и понять, куда вам двигаться дальше (возможно, вы решите устроить себе передышку и на какое-то время переключитесь на себя и свои потребности). Психологи утверждают, что подобная передышка нужна именно для того, чтобы вы вспомнили о собственных целях и желаниях, для которых, возможно, не было ни времени, ни сил, пока вы находились в отношениях. Поэтому не спешите вновь ввязываться в водоворот страстей, тем более что со стороны это будет казаться так, словно вы только и ждали, как бы поскорее найти замену своему избраннику или вовсе крутили романы у него за спиной. В любом случае вы останетесь неприятной и вероломной особой в глазах окружающих.

Не закрываться от новых отношений

Другая крайность — шарахаться от представителей сильного пола после болезненного расставания. Понятно, что подобным образом вы пытаетесь защититься и избежать новых неприятных моментов, если вдруг история закончится на той же самой ноте, однако, по мнению психологов, не стоит бежать от чувств, если вдруг на горизонте появится кто-то достойный. В противном случае ваш «экс» решит, что кроме него никто вами не заинтересуется и будет доносить эту мысль до общих знакомых с завидной регулярностью. Поэтому не спешите давать ему повод и не игнорируйте тех, кто может сделать вас по настоящему счастливой.