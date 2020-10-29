Женщины любят ссылаться на усталость, а подружки на алкогольное опьянение, отлынивая от секса. Но у нас есть отличные варианты для такого случая. Как насладиться близостью, заняться сексом и получить оргазм, если девушка, любовница или жена слишком устала для секса? Секс позы для уставших жен и пьяных любовниц. Порой вы выматываетесь за день, что на секс совсем не остается сил. Но получить разрядку и оргазм очень хочется? Существуют позы, которые позволяют получить хороший сексе даже при сонном, уставшем или пьяном состоянии. Теперь жена не сможет списывать все на усталость или отсутствие сил. А пьяная и уставшая подружка тоже годится для секса. В такой ситуации даже «мертвое бревно» или пьяная подруга может доставить удовольствие. Секс-позы для уставшей жены или пьяной девушки

1. Секс-поза ложки для уставшей девушки и мужчины

Одна из самых медленных, спокойный и приятных секс-поз – это ложки. Девушка лежит на боку, а мужчина пристраивается позади и медленно двигается. Можно шлепать по попе девушки, целовать в шею, ласкать грудь, стимулировать клитор и шептать непристойности. Иногда неплохо подложить подушку под девушку, чтобы было более комфортно. В такой секс-позе, даже уставшим мужчине и женщине, легко получить разрядку. Секс-поза ложки почти гарантирует оргазм обоим партнерам, если не торопиться. Поза хороша для секса сонным утром и для вечерней усталости. Выпившая подружка тоже подходит для такой позы.

2. Миссионерская поза для уставшей девушки

В идеальном сексе даже в миссионерской позе девушка подается вперед к мужчине и подмахивает тазом в ритм движения. Но если девушка устала или пьяна, то она может лежать бревном и просто получать удовольствие. В большинстве случаев мужчина может быстро получить разрядку, как и женщина. Мужчине достаточно поддерживать ритм и сделать перед этим прелюдию.

3. Взаимная мастурбация для уставших парочек

Получить оргазм с помощью мастурбации легче и быстрее, чем при полноценном сексе. Можно мастурбировать друг другу или каждый самостоятельно, любуясь партнером. В этот момент хорошо будет прижаться друг к другу или находиться поодаль, чтобы было лучше видно. Провокационные разговоры и пошлые словечки сделают оргазм неизбежным.

4. Секс догги-стайл для уставшей девушки

Уставшая девушка ложится полностью на живот, разводит ноги в стороны и наслаждается процессом. Или девушка становится раком, а мужчина входит в нее сзади. Можно под таз девушки положить пару подушек или сделать секс на краю кровати.

5. Оральный секс для уставших партнеров

Оральный секс шустрее обычного и часто более яркий. Сделав позу 69, минет или куннилингус, можно быстро получить оргазм, даже уставшим партнерам. Оральный секс удобен тем, что им можно заниматься почти везде, отнимает мало сил и быстро заканчивается оргазмом.

6. Крестообразная поза для уставшей девушки и мужчины