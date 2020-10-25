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Места для секса дома. Как улучшить секс дома? 

Kdpconsulting.ru 5 часов назад
Места для секса дома. Как улучшить секс дома?
Фото: Kdpconsulting.ru
Придать разнообразнее и новизну сексу помогает смена места для интима. Секс, в разных местах дома, улучшит интимную жизнь и повысит накал страсти. Где и как отдаться экстремальному сексу в домашних условиях?
Домашний секс может стать лучше, если экспериментировать с местами для секса. Где еще можно покувыркаться, чтобы получить максимум наслаждения и удовольствия?

Секс на подоконнике, у окна или на балконе

Существует риск, что вас могут заметить соседи, но это придаст остроту ощущениям. Девушка садится на подоконник, если он достаточно широкий, а мужчина встает рядом. Девушка стоит рядом с окном и смотрит в окно на звезды, стоя в позе догги-стайл. Мужчина усердно работает, чтобы звезды были не только на небе, но и в глазах у девушки.

Секс в ванной

Секс под душем или в ванной часто показывают в кино, но в реальности он гораздо сложнее. Девушка разворачивается спиной к мужчине. При этом девушка упирается руками в стену или держится за мужчину для лучшего равновесия. Мужчина входит в нее сзади. В ванной мужчина сидит, а девушка скачет сверху в позе наездница. Можно спустить лишнюю воду, если она мешает. Секс на стиральной машине? Отличная идея. Можно усадить подружку и встать рядом. Хорошей идеей будет положить грудью девушку на машину, в самому пристроиться позади. А теперь включайте режим отжима. Время отжима 10-15 минут, но сколько продержитесь вы?

Секс на полу

Жесткий пол плохо подходит для любовных утех. Сексом хорошо заниматься на мягком ковре, если у вас есть. Можно взять подушки или одеяла, чтобы было мягче. Секс на полу будет экстравагантен, необычен и незабываем.

Секс у стены, в коридоре или дверном проеме

Девушка опирается спиной на стену, а мужчина стоит лицом к ней. Секс в дверном проеме или коридоре хорош, если девушка может упираться одной ногой в противоположную стену. Девушка опирается руками на стену, когда мужчина трудится и ласкает ее со спины.

Секс на кухне

Где заняться сексом дома, как не на кухне? На кухне есть стол или рабочая поверхность кухни, куда следует усадить подружку. Мужчина становится рядом, а девушка обвивает его ногами. Теперь на кухне можешь жарить не только картошку, но и подружку.

Секс на стуле, в кресле или на диване

Любая мебель хорошо подходит для любовных утех. Существует множество позиций и способов наслаждаться сексом. Миссионерская, наездница, догги-стайл и другие позы. Все они будут отличной изюминкой в вашей интимной жизни. Секс на табуретке или стуле, в позе наездница, часто показывают в кино. Это незабываемо.

Секс в туалете

Каково это заниматься сексом в туалете ночного клуба? Разыграйте ролевую игру с девушкой, словно вы только познакомились в клубе и уединились в туалете. Включите музыку и уединитесь в домашнем санузле. Яркие ощущения и оргазмы обеспечены.
Мест для секса дома много, главное энтузиазм и фантазия. А где любите заниматься домашним сексом вы, если не считать кровать?
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