8 качеств сексуальности мужчин и женщин 

Насколько сексуален ты? Одни люди сексуальны от самой природы, другие учатся быть горячими, а третьи так и остаются непривлекательными и асексуальными. Как быть более сексуальным? Особенности сексуальности мужчин и женщин. Что такое сексуальность и от чего она зависит? Сексуальность — это манера поведения, внешний вид, проявление характера и набор качеств человека. Если человек сексуален, то у него нет проблем с поиском партнера для отношения, секса и любви. Сексуальность человека помогает ему продлять свой род.

Некоторые люди подсознательно умеют быть сексуальными, словно их научила сама природа. Другим приходится прилагать некоторые усилия, чтобы слыть сексуальными. Часть людей так и не научится демонстрировать свои сексуальные стороны и выглядеть привлекательно для противоположного пола. Женская сексуальность, как и мужская, состоит из многих качеств, но они имеют много общего. Как не быть асексуальным? Как выглядеть горячо? Как быть более сексуальным? Сексуальность мужчин и женщин

1. Уверенность. Мужчин привлекают уверенные женщины, которые знают себе цену. Но чрезмерная самоуверенность отпугивает мужчин. Женщин тоже привлекает мужская уверенность и контроль ситуации. Самец должен быть сильным и мощным. Уверенность — это основа сексуальности.

2. Красивая фигура. Красивые женские изгибы тела цепляют мужской взгляд. Для этого нужна ровная осанка и красивая походка. Женщины любят мужчин со спортивной и мощной фигурой. Осанка мужчин также важна, как и уверенная походка.

3. Шикарная грудь. Женская грудь не обязательно должна быть большой. Скорее важна форма. Красивая и подтянутая грудь делает женщину более горячей. От мужчины женщины ждут спортивной груди, которая знакома с жимом штанги и тренажерным залом.

4. Упругая попа. Мода на пятую точку переживает сейчас пик. Девушки качают попу, чтобы она была не плоской, а упругой и круглой. Мужская попа также привлекает девушек. Для этого нужно делать упражнения на ягодицы. Спортивная мужская попа — это многообещающая мощь в сексе.

5. Горячие глаза. Красивые и игривые глаза с искрой идут обоим полам. В глазах виден огонь и страсть? В глазах словно бегают чертики? Это очень сексуально. 6. Красивая и сильная одежда. Одежда не обязательно должна быть дорогой. Одежда должна быть сильной, опрятной, аккуратной и соответствующей ситуации. Красивая одежда украшает человека и делает его более сексуальным.

7. Манера поведения. Сексуальность кроется в манере поведения, которая присуща полу. От девушек ждут женских качеств, а от мужчины мужских. В манере поведения должен присутствовать флирт, умение общаться, комплименты, чувство юмора, интеллект, шарм и обаяние.